Escalé lamenta que "Espanya està farta de nosaltres" arran del problema dels falsos fronterers
El líder de l'oposició vincula l'avançament de l'entry / exit amb la problemàtica dels falsos fronterers
Espot ha defensat que l’avançament de l’aplicació del sistema Entry/Exit i la problemàtica dels falsos fronterers són qüestions “totalment deslligades” i que, en cap cas, la primera respon a una mesura de pressió perquè es resolgui la segona.
L’oposició, però, no ho veu de la mateixa manera. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha afirmat de manera contundent que “Espanya està farta de nosaltres”. El líder de l’oposició ha remarcat que la situació posa en evidència que “diplomàticament alguna cosa no està funcionant” si notícies com la que va fer pública Espanya s’anuncien en una conferència sense un acord previ. En aquest sentit, ha demanat al Govern que “ordeni la situació” i faci valdre les seves relacions diplomàtiques.
Escalé, molt crític amb la gravetat que suposa l’entrada anticipada del Entry/Exit, ha considerat que la situació actual és conseqüència “de les polítiques internes d’Andorra que provoquen desigualtats amb els països veïns”. També ha denunciat que “el problema s’agreuja quan s’utilitza la Seu d’Urgell com un annex d’Andorra, on acaba gran part de la immigració il·legal que treballa al país”. Segons ell, si aquesta dinàmica continua, “es tensiona el mercat de l’habitatge i Espanya acaba farta de nosaltres”.
Per la seva banda, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha lamentat la incertesa i ha recordat que fins ara es treballava amb la previsió que el Entry/Exit entraria en vigor a l’abril, un cop finalitzada la temporada d’hivern. “Això és el que s’havia explicat, i entenem que és preocupant que ara s’avanci al 2 de febrer. Vull creure que es pot resoldre, tot i que està lligat a un conveni que encara no tenim”, ha assenyalat.
Vela considera que aquesta decisió “afegeix un problema greu de gestió del país” i interpreta el moviment d’Espanya com “un cop de força per dir prou i posar fil a l’agulla”. “Els falsos fronterers són un problema que s’arrossega des de fa temps, i potser aquesta reacció hi té alguna cosa a veure”, ha conclòs.