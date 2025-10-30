CRISI PER L'ENTRY/EXIT
Espanya es planta pels fronterers
L’Estat veí atura les negociacions per relaxar els controls a la duana davant la problemàtica d’immigració
La política de qui dia passa any empeny i d’esperar que els problemes es resolguin sols rarament funciona. El temps d’apel·lar al bon veïnatge i la petitesa del país per justificar pràctiques més que dubtoses ha passat. Espanya ha dit prou a les evasives i a la falta de mesures efectives per acabar amb els falsos fronterers i ha aturat les negociacions per relaxar els controls a la duana amb l’entrada en vigor el sistema Entry/Exit. I no solament això, sinó que ha avançat dos mesos la data i el 2 de febrer, en plena temporada d’hivern, es començaran a aplicar de manera massiva les noves normes sobre l’entrada de ciutadans extracomunitaris amb supervisió de dades biomètriques i la comprovació digital del passaport. Tot i els intents del Govern de transmetre la imatge de normalitat, sap que Espanya no tornarà a seure a la taula a negociar fins que implementi mesures efectives per frenar els falsos fronterers i presenti resultats tangibles, segons ha pogut saber el Diari. Per això, la pròxima reunió s’ha posposat fins a l’any vinent. Les anteriors que han mantingut la ministra Molné i l’ambaixadora Descarrega a Madrid, amb la implicació directa de Fernando Grande-Marlaska, han estat infructuoses. La situació d’emergència en què ens trobem s’ha comunicat a les associacions empresarials perquè pot perillar la quota de temporada.
La intervenció del delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, ahir en l’acte organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), anava en la mateixa línia. “Hi ha falsos treballadors transfronterers que tècnicament tenen residència a Andorra, però que viuen a la Seu d’Urgell, i això ho està pagant el govern d’Espanya. El que s’ha de fer és posar-hi ordre.” Prieto va afegir que “a la Seu caldria un control duaner, fiscal i fronterer”, per concloure que s’han de fer concessions per tancar la crisi. La problemàtica també afecta l’aeroport d’Andorra-la Seu si es vol habilitar com a punt d’espai fronterer Schengen. El Govern evita parlar dels contratemps i destaca la “bona predisposició” d’Espanya per desbloquejar la situació.
Les noves exigències
La delicada situació ha obligat el Govern a presentar a correcuita la modificació del reglament del servei d’Immigració, i a partir d’ara els sol·licitants de permisos de residència i treball extracomunitaris hauran d’estar en situació regular als estats membres de l’espai Schengen, va explicar el ministre Guillem Casal a la roda de premsa posterior al consell de ministres. El nou requisit per als sol·licitants extracomunitaris d’un permís de temporada és que acreditin que abans d’arribar a Andorra no han superat els 90 dies d’estada a l’espai Schengen (en un període de 180 dies) que se’ls permet en règim turista i que, per tant, no s’han saltat la normativa migratòria. Els que no ho puguin acreditar no obtindran el permís. El Govern ha reaccionat després que a final de la setmana passada tingués constància del calendari espanyol, que va admetre que els ha agafat “de sorpresa”. Andorra s’avança per evitar conseqüències a final de temporada, quan als treballadors se’ls esgoti el permís i retornin a l’espai Schengen. Si arribat el cas el control a Espanya detectés que abans de treballar al país havien estat irregulars en territori de la UE, la responsabilitat d’aquests treballadors seria d’Andorra, fet que es vol evitar. Demanar el requisit d’avançat implica que el problema és del territori Schengen, perquè és allà s’ha comès la irregularitat.
La tramitació de sol·licituds de permisos està aturada des de final de la setmana passada fins a regularitzar la demanda del nou requisit. Abans de la implantació de les noves condicions s’havien autoritzat 60 permisos que n’han quedat al marge. L’exigència també afecta els extracomunitaris que aspirin a entrar a la quota general. Casal va assegurar que la predisposició a escoltar la demanda andorrana, que l’Entry/Exit s’ajorni a la fi de la temporada d’hivern, és bona. I va defensar que s’estava procedint com s’havia acordat: tancar l’acord amb Brussel·les i després negociar l’aplicació pràctica amb els veïns. Amb Europa l’acord està molt a prop, va assegurar.
Desídia i picaresca
Una barreja de declaracions fora de lloc, picaresca i deixadesa han estat el detonant perquè Espanya s’hagi plantat. Primer, Espot i Marsol van apuntar la possibilitat que si els treballadors no podien viure a Andorra se n’anessin a la Seu d’Urgell. I així va ser. El que va provocar la primera reacció contrària de l’alcalde de la ciutat. Va caure en sac foradat. La conjuntura va donar peu a la picaresca que va crear la nova figura del fals fronterer. A les protestes de l’alcalde s’hi van afegir les de l’ambaixador espanyol. Aquest cop sí, trobades bilaterals, bones paraules, però cap mesura per posar-hi fre. Fins que arriba a Madrid i diuen prou. Fer marxa enrere no serà senzill.
PEDRO SÁNCHEZ TAMBPOC VINDRÀ A PASSAR EL CAP D'ANY
L’arribada del president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, el 16 i 17 d’octubre era una de les més esperades pel temps que feia que no visitava Andorra. Però també se’n va anar en orris quan ja estava tot llest per la greu situació política que travessa França, amb l’enèsim govern que penja d’un fil.