L'IMPACTE DE L'ENTRY/EXIT
La patronal estima que entre un 25 i un 30% de les contractacions de temporada es podrien perdre
La CEA encara confia en un gir de la situació que permeti salvar un problema que posa en risc la temporada d'hivern
La decisió espanyola d'avançar l'aplicació de l'Entry/Exit al 2 de febrer està generant un neguit molt alt en el teixit empresarial per les dificultats sobrevingudes per contractar personal de temporada i, en conseqüència, per l'impacte negatiu en el desenvolupament de la campanya hivernal. El president de la Confederació Empresarial (CEA), Gerard Cadena, ha avançat que l'estimació que fan ara mateix –i va insistir que és una xifra que no es pot agafar al peu de la lletra– és que entre el 25% i el 30% del personal que es preveia contractar no compleix amb el nou requisit de no haver excedit els 90 dies d'estada a l'espai Schengen i que, en conseqüència es podria perdre. La confiança empresarial és que les negociacions bilaterals donin el seus fruits i que s'ajorni l'aplicació al 7 d'abril per "poder salvar aquesta temporada".
"És una cosa que no estava prevista per aquesta temporada i, per tant, l'afectació és important i sobretot el fet que hi hagi una quota aprovada de quasi 5.000 temporers i amb una ampliació del 30% que ens aniriem a 6.500 persones. Hi ha persones que tenien emparaulat poder venir, que tenen l'experiència, i no sabem quina és quina és l'afectació amb aqueses persones", ha expressat Cadena. La pèrdua d'aquest personal a les portes que arrenqui la temporada implica una incidència notable en el servei. "El fet de no tenir personal fa que ens podem trobar que les empreses no puguin donar el servei adequat i se'n haurien de tancar alguns serveis", ha admés. La problemàtica no es preveu tan alta en l'explotació de les estacions perquè tenen personal que fan temporada hivernal a l'Amèrica del Sud i després a Andorra i el que estaria més compromés és la restauració. L'esperança és que la situació es recondueixi, que "les negociacions entre el Govern i el govern d'Espanya puguin donar fruits" i retardar l'aplicació del nou reglament europeu. Per a la temporada vinent el compromís és aplicar estrictament les regles i arrencar la contractació en origen.
