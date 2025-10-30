TEMPORADA D'HIVERN
Espot tranquil·litza el teixit empresarial davant l'Entry/Exit
Afirma que hi ha mecanismes per garantir la contractació per la temporada d'hivern
El pla A del Govern és que Espanya rectifiqui i que l’entrada en vigor del sistema Entry/Exit s’apliqui a l’hivern, de manera que tot continuï funcionant com fins ara. En cas que això no sigui possible, el cap de Govern, Xavier Espot, ha explicat aquest dimecres a la sortida del Consell General que hi ha mecanismes per garantir la contractació durant la temporada d’hivern, tot i que ha apuntat que entén la preocupació del sector, que veu com un "25%" dels treballadors no complirien amb les condicions.
“Tenim la possibilitat de treballar amb els països d’origen dels treballadors perquè pugui venir més gent”, ha indicat, afegint que aquests empleats no estarien superant l’estada màxima de 90 dies a l’espai Schengen que s’aplica als extracomunitaris. A més, ha recordat que “sempre tenim més gent de la que finalment s’acaba necessitant”, fet que, segons ell, dona marge per afrontar la situació amb tranquil·litat. Els que sí que no podrien venir serien els temporers habituals que fan temporada a Espanya i després venen a Andorra.
Espot s’ha mostrat sorprès per la comunicació que va arribar des del Govern espanyol, en la qual s’avançava l’aplicació del sistema Entry/Exit. “Ens va sorprendre aquesta comunicació unilateral, tenint en compte que estem negociant amb Europa i bilateralment amb Espanya. Fins ara, els missatges que rebíem eren que, fins que no es tanqués la negociació, no entraria en vigor l’Entry/Exit”, ha conclòs el cap de Govern.
NACIONAL
Ignasi de Planell