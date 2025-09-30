Política
Judith Casal fa efectiva la renúncia com a consellera general
La canillenca va entrar al parlament en les generals del 2019
Judith Casal ha formalitzat aquest dimarts al migdia la seva renúncia com a consellera general, amb la ratificació personal davant la Sindicatura, tal com estableix el reglament del Consell General. La representant del PS deixa a més de ser presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, càrrec que ha ocupat durant l’actual legislatura.
La decisió ja havia estat anunciada el 10 de setembre, quan Casal va informar que deixaria el càrrec per motius mèdics i que la renúncia es faria efectiva a finals de mes. El tràmit davant la Sindicatura ha estat l’últim requisit formal per oficialitzar la seva sortida de la cambra.
NACIONAL
“Els meus han d’estar preparats per a quan vulgui un final digne”
Pietat Martin Vivas
Casal va ser escollida per primera vegada com a consellera general en les eleccions del 2019, i va renovar mandat el 2023. Durant aquests sis anys ha tingut un paper destacat tant en la presidència del grup parlamentari com en diverses comissions legislatives. Ha estat membre de les comissions de Justícia, Interior, Afers Institucionals, Política Exterior, Afers Socials i Igualtat, així com de la de Seguiment i Sostenibilitat de les Pensions. També ha representat Andorra a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrània.
NACIONAL
Pas al costat per centrar-se en salut
Àlex Ripoll
El Consell General destaca que la trajectòria de Casal s’ha caracteritzat per una implicació constant en l’activitat parlamentària i per la defensa dels valors socialdemòcrates dins i fora del parlament.
L'escó que deixa lliure Judith Casal serà ocupat per Laia Molinè, que es va presentar a les llistes socialdemòcrates a les generals com a membre d'SDP. Moliné jurarà el càrrec de consellera general el 9 d'octubre.