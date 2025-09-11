CONSELL GENERAL
Pas al costat per centrar-se en salut
Judith Casal deixa la política per motius mèdics i centrar-se a tractar l’esclerosi múltiple que pateix
“Toca canviar el meu centre d’interès i desplaçar el servei públic per dedicar-me al meu físic”. Amb aquestes paraules, la presidenta del grup socialdemòcrata, Judith Casal, va anunciar ahir en roda de premsa la decisió de retirar-se de la primera línia política per centrar-se a tractar l’esclerosi múltiple que pateix.
Visiblement emocionada, Casal va adreçar un ampli agraïment a totes les persones que l’han acompanyat al llarg dels seus anys de servei públic: des de companys de partit i consellers d’altres forces polítiques fins als treballadors de l’Administració. En especial, va dedicar unes paraules als integrants del seu grup parlamentari, tant els actuals com els de la legislatura anterior, als quals va agrair “sempre haver-me posat les coses fàcils”.
Casal, que es va afiliar al Partit Socialdemòcrata el 2009, va qualificar la seva trajectòria dins la formació com “una tasca molt enriquidora i de compromís amb el país” i va remarcar que durant tot aquest temps s’ha sentit còmoda “perquè he estat conseqüent amb una mateixa ideologia”.
Un agraïment especial se’l va endur el síndic general, Carles Ensenyat, qui ha decidit integrar-se provisionalment al grup socialdemòcrata per evitar que desaparegui en quedar-se amb només dos consellers. Ensenyat mantindrà aquesta situació fins a l’inici del nou període de sessions, al març. El relleu oficial de Casal serà Laia Moliné, número 5 de la llista del PS a les darreres generals, que jurarà el 9 d’octubre.
Ensenyat va justificar la decisió subratllant que “una renúncia de caire no polític no pot alterar el que van escollir els electors”. En aquest sentit, va avançar que ja s’està treballant en una reforma legislativa per regular casos similars al de Casal.
Un mar d'elogis
Els companys de parlament van elogiar la trajectòria i la figura de Judith Casal, que van coincidir a descriure-la com una política respectada i preparada. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va afirmar que “és una notícia trista, és una persona molt compromesa amb el país i molt capaç”. També va lamentar que la seva renúncia suposi “una pèrdua molt gran per la dimensió humana i professional que té”.
El president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, va expressar que “és una llàstima que una consellera de la seva talla, tot i les diferències ideològiques, marxi”. Jordana va destacar-ne la preparació i el rigor, i va assegurar que “quan deia alguna cosa havies de valorar-la; sabia explicar-ho, raonar-ho”.
La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va subratllar que el Consell General “perd una gran consellera”. Montaner en va elogiar la personalitat afirmant que “és una persona d’una gran resiliència, una persona lluitadora i apassionada per la política”.
També des de l’executiu es van sumar als reconeixements. El cap de Govern, Xavier Espot, va agrair públicament a les xarxes socials la tasca de Casal al servei del país i en va destacar el seu “tarannà sempre constructiu”. En la mateixa línia, Guillem Casal li va enviar “força i ànims” i va recordar l’etapa compartida al PS en els seus inicis polítics.
Més de 15 anys de política i servei públic
El 2019 va fer el salt al Consell General com a consellera general per la circumscripció nacional i es va convertir en una de les veus més actives del grup parlamentari Socialdemòcrata, del qual va acabar sent presidenta. Des de llavors, ha format part de diverses comissions legislatives, com ara la de Justícia, Interior i Afers Institucionals, la de Política Exterior o la de les pensions de la CASS.
LAIA MOLINÉ SERÀ EL RELLEU DE CASAL PER MANTENIR EL BLOC IDEOLÒGIC
Casal va celebrar el seu relleu i va afirmar que “ens tranquil·litza que ideològicament no hi ha divisió i tots defensem el mateix projecte”. En aquest sentit, va definir el ball de noms com un “intercanvi de cromos” i va afirmar que la posició ideològica del grup seguirà sòlida amb Moliné a la bancada socialdemòcrata