Centre penitenciari
Dos sindicats neguen falta de seguretat a la presó per l'avaria del control de càmeres
Els dos col·lectius acusen el Sindicat Penitenciari de "conducta absolutament temerària"
La incidència en el sistema de vigilància per controlar les càmeres del centre penitenciari de la Comella "mai va comprometre la seguretat del centre". Amb aquesta contudència han respost el Sindicat del Personal Penitenciari (SPP) i el Sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP) a la denúncia del Sindicat Penitenciari d'Andorra (SPA) sobre els problemes de seguretat a la presó arran de l'avaria tècnica epr un problema amb una una peça del sistema de control que ells qualifiquen com "de poca rellevància".
Els dos col·lectius critiquen les declaracions del sindicat que lidera Sergi Teixeira i manifesten "la nostra profunda preocupació per la deriva i les actuacions irresponsables de l'SPA en els darrers mesos". El comunicat conjunt de l'SPP i l'SIP exposa que amb les afirmacions que fan "'estan traspassant línies vermelles molt greus" o de "conducta absolutament temerària" per la informació confidencial que s'està fent pública.
Els dos sindicats asseguren que membres de la junta de l'SPA "han utilitzat informació interna del centre per exagerar i tergiversar fets" i ressaten que han buscat "generar alarma social, fomentar una sensació d'inseguretat i desprestigiar la gestió" a la presó. Els dos col·lectius de penitenciaris crítics amb l'SPA consideren que el més greu és que amb les declaracions d'aquest sindicat s'han fet públics "detalls sobre el funcionament del sistema de seguretat" a la societat i als interns. Una revelació d'informació que alerten "pot incitar a comportaments violents, agressions o intents d'evasió per part de persones internes o externes que se sentin encoratjades a actuar davant la creença d'una manca de control i vigilància".
NACIONAL
El sistema de vigilància de la presó no funciona fa més d’un mes i mig
Redacció
L'SPP i l'SPI remarquen que aposten per l'activitat sindical orientada a la millora de les condicions laborals dels treballadors i al reforç del departament d'Institucions Penitenciàries "i no pas per utilitzar el paraigua sindical per atacar al ministeri, al departament o a la pròpia seguretat del centre penitenciari". I conclouen el comunicat exigint "aturi aquesta utilització indeguda de l'activitat sindical" perquè assenyalen que debilita els treballadors de la presó i els exposa a riscos innecessaris. Els dos sindicats crítics amb l'SPA lamenta que hi hagi persones que "es camuflin darrere d’un sindicat per a finalitats polítiques o personals".
NACIONAL
Interior nega que la seguretat de la Comella estigui compromesa
Blanca Castellví