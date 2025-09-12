PRESONS
Interior nega que la seguretat de la Comella estigui compromesa
El sindicat SPA ha denunciat que el sistema de càmeres de vigilància no funciona
El ministeri d’Interior i Justícia contradiu el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA) en matèria de les càmeres avariades i apunta a una plena seguretat a la presó de la Comella. L’afirmació respon a la denúncia del col·lectiu pel fet que el sistema digital que controla prop del 81% de les càmeres del centre penitenciari es troba fora de servei des de finals de juliol per una avaria. El col·lectiu va adreçar una queixa formal a la ministra Ester Molné en qualitat “d’una greu situació” per la falta de seguretat que comportaria tant per al personal com les persones internes. Al rebre la carta, des del ministeri asseguren que “vista la gravetat de les afirmacions es va reclamar de forma immediata la realització d’un estudi preliminar que ha determinat que no hi ha cap avaria que comprometi la seguretat del centre”.
El sindicat soté que prop del 81% de les càmeres estan fora de servei
El sindicat, per la seva banda, va assegurar que l’avaria impedia a la Unitat de Control Operatiu monitorar “alarmes, intents d’intrusió o possibles intents d’evasió”. Els treballadors van considerar que es tracta “d’una fallada greu en la seguretat, totalment inacceptable en un centre penitenciari”. L’SPA va exigir, així, la reparació immediata del sistema o la substitució urgent per un de nou, a més de l’aplicació d’un pla de contingència per evitar nous episodis i la depuració de responsabilitats per la gestió de la incidència.
El sistema de vigilància de la presó no funciona fa més d’un mes i mig
