El sistema de vigilància de la presó no funciona fa més d’un mes i mig
El Sindicat Penitenciari alerta d'un risc greu de seguretat
El sistema digital que controla prop del 81% de les càmeres del centre penitenciari de la Comella es troba fora de servei des de finals de juliol per una avaria, segons ha denunciat el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA). El col·lectiu ha adreçat una queixa formal a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, pel que qualifica com "una greu situació" per la falta de seguretat que comporta tant per al personal com per a les persones internes.
El sindicat assegura que l’avaria impedeix a la Unitat de Control Operatiu (CECO) monitoritzar correctament "alarmes, intents d’intrusió o possibles intents d’evasió". Els treballadors consideren que es tracta "d’una fallada greu en la seguretat, totalment inacceptable en un centre penitenciari" com el de la Comella. I atribueixen la situació a la manca de previsió i de gestió per substituir de manera immediata la peça avariada de la qual acusen a la direcció i als responsables de seguretat.
L'SPA exigeix la reparació immediata del sistema i si no es pot reparar reclama la substitució urgent per un nou sistema. El sindicat també exigeix l’aplicació d’un pla de contingència per evitar nous episodis i la depuració de responsabilitats per la gestió de la incidència.
El col·lectiu sindical assegura que el fet que el sistema de control de les càmeres de vigilància no funcioni "posa en entredit" un informe sobre la seguretat del centre elaborat a petició del ministeri de Justícia i Interior i publicat al Diari d’Andorra el 23 d’agost. L'SPA demana aclarir si el document es va redactar amb coneixement que el sistema de vigilància estava espatllat des de finals de juliol perquè afirma que això podria revelar "si hi va haver mala praxis en elaborar-lo".
