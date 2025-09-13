CÀMARES AVARIADES
El sindicat SPA qüestiona Interior per l’estudi de seguretat a la presó
Els tècnics treballen en les reparacions del sistema de vigilància des del dijous
El sindicat penitenciari d’Andorra (SPA) posa en dubte l’existència de l’informe del ministeri d’Interior i justícia on es detallava plena seguretat a la presó. Una afirmació justificada pel poc temps de marge de què hauria disposat la titular Ester Molné per reaccionar, ja que no va rebre fins al dimarts la carta de denúncia amb què s’informava de l’avaria del sistema de vigilància. Només dos dies després, Interior negava que la seguretat de la Comella estigués compromesa: “Vista la gravetat de les afirmacions, es va reclamar de forma immediata la realització d’un estudi preliminar que ha determinat que no hi ha cap avaria que comprometi la seguretat del centre”.
“Com es pot efectuar un informe amb aquesta rapidesa? O no existeix?”
“Com es pot efectuar un informe amb aquesta rapidesa? O aquest informe potser no existeix?”, va expressar el secretari general de l’SPA, Sergi Teixeira, que va posar-ne en dubte, també, l’autoria. “La seguretat és un tema de cabdal importància, pensem que aquests informes els hauria de fer una empresa especialitzada en enginyeria de seguretat, i no n’hi ha cap a la presó”, va insistir Teixeira.
Els tècnics estan treballant en l’avaria del sistema digital que controla prop del 81% de les càmeres del centre que es troba fora de servei des de finals de juliol, segons el secretari general de l’SPA. “Entre ahir i avui (dijous i divendres pel lector) s’està intentant solucionar, tot i que no sabem si de forma definitva o parcial”, va afirmar Teixeira.