Dimissió a l'APDA
Punjabi rebutja les acusacions d'irresponsabilitat per deixar l'APDA
L'excap remarca que s'ha afeblit la indepedència de l'entitat
Resma Punjabi assegura que la seva dimissió "es vol presentar com una irresponsabilitat. No ho és" en resposta a les reaccions que ha provocat la renúncia al càrrec a l'Agència de Protecció de Dades (APDA) i insisteix que marxa "amb la consciència tranquil·la". Punjabi s'ha pronunciat en publicacions a les xarxes socials on critica que "l'absència de direcció a l'agència no va preocupar ningú en altres moments" i ara sí quan ella afirma que deixa "l'equip informat i a disposició".
L'excap de l'APDA exposa que Jordi Jordana, que va declarar ahir que "no ha estat bé deixar tirada l'agència", va demanar la seva dimissió fa mesos i assenyala que "la gent no dimiteix quan a vostès els convé, ni segons el calendari polític" i reitera que ha deixar el càrrec perquè "s'han vulnerat els límits que protegeixen la institució". I remarca que s'estan desvian responsabilitats i "es banalitza el debat amb judicis personals". Resma Punjabi demana que no es debati sobre ella "sinó sobre el model d'agència que queda" i assevera que si la reforma era per enfortir-la "costa entendre" perquè es va fer de manera urgent "i sense escoltar-la".
Punjabi ressalta que el que posa en risc l'autoritat de l'APDA no és la seva dimissió "sinó la reforma legal que n'ha afeblit la independència, el control pressupostari sense garanties i el tracte mediàtic destinat a deslegitimar-ne la direcció". L'exresponsable de l'agència reivindica que l'entitat "no està per complaure el poder" i apunta que actuar amb independència pot incomoda, "però aquest és precisament el seu paper". I conclou anunciant que "callar i acatar, recompensa. Jo no hi penso contribuir".
