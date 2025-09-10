AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES
Jordana carrega contra la sortida de Resma Punjabi i nega ingerències polítiques a l’APDA
El presdient del grup Demòcrata lamenta que l'exresponsable hagi "deixat tirada" l'institució
El president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, s’ha mostrat molt crític amb la dimissió de Resma Punjabi com a cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA). Jordana ha qualificat la sortida “d’intempestiva” i ha retret a l’exresponsable de l’organisme les formes utilitzades, alhora que ha negat “rotundament” les acusacions llançades ahir per Punjabi, que va assenyalar el Consell General d’haver buidat de competències l’agència arran de la reforma de la llei del 2024.
“Desmentim absolutament les ingerències de tipus polític”, ha assegurat Jordana. Segons ha explicat, la reforma que es va aprovar responia únicament a qüestions organitzatives i de funcionament intern. “Quan vam arribar ens vam trobar amb una situació que no era òptima que calia corregir, però la reforma no afectava en cap cas les competències de protecció de dades”.
Jordana ha defensat que l’agència, tot i ser independent, “ha d’estar integrada dins les estructures de l’Estat” i que la modificació legislativa va servir per “quadrar qüestions directives i financeres” i obrir més el sistema de nomenament dels inspectors i de la direcció. En aquest sentit, ha anunciat que el relleu de Punjabi es farà “el més aviat possible”. El conseller general ha afegit que “ens sap greu aquesta sortida en aquestes condicions. Aquí hem de fer un retret perquè no ha estat bé deixar tirada l’agència. Però la vida continua i nomenarem una nova direcció tan aviat com puguem, esperem que en el proper Consell o, com a màxim, al novembre”.
Per la seva banda, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha reconegut la feina de Punjabi al capdavant de l’APDA i li ha agraït “el servei públic prestat”. “Treballar per al sector públic significa hores llargues, visibilitat, responsabilitat i sentit de país. Les persones que hi dediquen el seu temps i esforç mereixen el nostre reconeixement”, ha dit. Escalé ha insistit que com a consellers tenen la responsabilitat de fer el procés de substitució “el més àgil possible” per evitar que l’agència quedi descapitalitzada massa temps.
Escalé també ha remarcat que “en cap cas les modificacions legislatives volien restar poder a l’agència” i ha defensat que el text aprovat era “el més complet i garantista possible”. Finalment, ha valorat positivament que Punjabi hagi anunciat que portarà les seves sospites a la Fiscalia, ja que “és del tot responsable que, si hi ha indicis d’irregularitats, es posin en coneixement de la justícia”.