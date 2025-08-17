Diada Andorrana
Crèdits tous per fomentar promocions de pisos de lloguer assequible
El secretari d'estat d'Habitatge, Jordi Puy, ha exposat les mesures preses pel Govern per combatre la crisi residencial
Govern impulsarà un programa de crèdits tous per a privats que impulsin la construcció de pisos de lloguer. Així ho ha anunciat aquest matí el secretari d'estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, durant la conferència realitzada a la Diada andorrana que se celebra a Prada de Conflent. La construcció d'habitatges destinats a lloguer assequible estaran exempts de taxes i impostos derivats de l'activitat econòmica constructiva i dels beneficis del lloguer assequible, ha explicat Puy. "Som uns ferms defensors de la col·laboració publicoprivada com a instrument per afrontar els reptes, com l’habitatge, a llarg termini i amb caràcter estructural". Aquest programa contemplarà un finançament de l’Euríbor del 0% per a la promoció d’aquells edificis destinats a lloguer per un llarg termini i que, almenys, una bona part dels habitatges siguin de preu assequible. La iniciativa també preveu la possibilitat de combinar la construcció d'habitatges amb l'activitat de coliving.
Puy ha exposat les iniciatives preses pel Govern per afrontar la crisi de l'habitatge, entre les quals destaquen el programa d'avals per a la compra del primer habitatge, que s'està acabant de negociar amb els bancs, així com el programa de lloguer garantit per a propietaris que lloguin a preu assequible i els incentius per a la construcció d'habitatges destinats al lloguer.
Puy ha posat l’accent en els pilars de la política d’habitatge del Govern, a partir de la mesura d’impacte que obliga a congelar fins al 2027 la gran majoria dels contractes de lloguer del país. En primer lloc, ha subratllat que el parc públic d’habitatge de lloguer assequible ja és una realitat, i ha destacat la inversió en 3 anys (entre 2024 i 2026) de més de 75 milions en la creació d’un parc que permetrà posar al mercat 500 pisos. D’altra banda, ha esmentat la limitació a la inversió estrangera immobiliària, la suspensió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) i la no renovació per aquells pisos turístics ubicats en comunitats de menys del 30% d’HUT, o la creació de nous recàrrecs impositius per gravar l’especulació immobiliària. Puy ha subratllat que la mesura que preveu la cessió temporal dels pisos buits al Govern, que encara no ha entrat en vigor, "ja està produint l’efecte desitjat i un nombre important d’habitatges buits ja s’han mobilitzat cap al mercat de venda o de lloguer".
El secretari d'estat d'Habitatge ha posat també en valor el civisme i voluntat de diàleg dels diferents actors en matèria d’habitatge. Ha esmentat la baixa taxa de conflictivitat judicial (un 0,5% en relació amb els 25.000 contractes d’arrendament vigents al país) i la reducció del termini de resolució dels conflictes relacionats amb aquesta matèria. Puy ha explicat que el 2024, es van produir 128 contenciosos judicials sobre els aproximadament 25.000 habitatges de lloguer del país amb un termini mitjà de resolució de 5 mesos, quan abans de la llei de mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge, el termini mitjà fregava l’any.
