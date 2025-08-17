Diada Andorrana
La confederació empresarial proposa un parc públic de 1.300 habitatges
Els empresaris avisen que cal adoptar mesures per poder aixecar de forma progressiva les pròrrogues dels contractes de lloguer a partir del 2027
La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) xifra "la necessitat del parc d’habitatge a preu assequible en uns 1.300", la qual cosa representarien "el 5% del parc d’habitatge de lloguer actual". Així ho ha exposat aquesta tarda el president de la CEA, Gerard Cadena, en la seva ponència a la Diada andorrana que se celebra a Prada de Conflent. Els empresaris defensen que per poder assolir aquesta xifra "cal una col·laboració publicoprivada: Una fórmula en què l’administració pública -principalment els comuns- cedeixin terrenys públics a títol gratuït durant un període entre 30 i 50 anys per tal que els privats puguin construir promocions a preu regulat amb una rendibilitat moderada i amb una gestió privada posterior".
Cadena també ha posat sobre la taula que a mesura que es disposi d’aquest parc públic, cal "planificar la desintervenció del mercat privat" i en aquest sentit alerta que "sembla difícil" que la retirada de totes les mesures es pugui produir "de manera ràpida i simultània sense que hi hagi un efecte rebot". Per això defensa que hi hagi una "planificació de la desintervenció del mercat" començant a aplicar mesures en aquells habitatges que fa més temps que estan sotmesos a la pròrroga del lloguer "o que tenen la renda més desfasada amb relació als preus orientatius". I posa l’accent en el fet que per poder disposar d’aquests preus cal que es tingui una "informació fiable sobre les rendes de lloguer del mercat d’habitatge", una tasca que recorden que depèn dels comuns. També advoquen per estudiar i incentivar fórmules que "contribueixin a abaratir el preu de la construcció d’habitatges: com la construcció industrial" i incentivar l’adquisició del primer habitatge de compra, amb exoneracions d’impostos, crèdits tous i avals bancaris.
Els empresaris també defensen que cal "una major coordinació" entre els diferents plans d’urbanisme de les parròquies, en els quals caldrà "afegir les reserves de sòl necessàries per a les promocions d’habitatge a lloguer assequible, unes promocions que s’hauran de repartir pel territori en funció de les necessitats, però també tenint en compte criteris de sostenibilitat i de mobilitat eficient". En aquest sentit, detallen que segons els seus càlculs dels 1.325 habitatges que cal construir a preu assequible 393 haurien de ser a Andorra la Vella, 259 a Escaldes-Engordany, 183 a Encamp, 179 a Sant Julià de Lòria, 148 a la Massana, 83 a Ordino i 80 a Canillo. Finalment, consideren que cal que es duguin a terme els estudis de càrrega per tenir clar quin és el creixement demogràfic que pot assumir el país.
Al Principat hi ha 2.642 pisos turístics
El president de l'Associació d'Empreses d'Allotjament Turístic (AEAT), Álex Ruiz, durant la seva ponència no presencial, ha explicat que al Principat hi ha un total de 2.642 pisos turístics. El 46% d'aquests es troben a Encamp i un 43% a Canillo, ha explicat Ruiz, que ha recordat que un habitatge d'ús turístic (HUT) és un habitatge privat que es lloga de forma sencera ocasional o professionalment. A més, ha recordat que s'ha de complir requisits per a la seva autorització, mantenir unes obligacions i que existeix un programa de control i sancions. Ruiz també ha destacat que, arran de la Covid-19, es va incrementar la demanda per la privacitat, la presència d'espais de cuina, la proximitat amb les pistes o les rutes de senderisme i evitar haver de molestar als hostes d'un hotel. Això sí, s'ha recalcat que no són cap construcció especial, sinó apartaments d'ús residencial que compleixen els requisits per ser llogats als turistes amb una llicència, equipament mínim i regulació d'ús.
