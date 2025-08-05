Mobilitat
La Visura Ciutadana critica els canvis en les línies de bus
El col·lectiu afirma que la solució seria doblar el servei per tenir rutes directes i altres amb més parades
La Visura Ciutadana està en contra dels canvis de línies de bus implantats durant el juliol perquè afirmen que "no estan complint les expectatives" es pregunten "si la gent que ha dibuixat aquestes línies han agafat mai el transport públic, perquè la seva anàlisi està a anys llum del que fan els usuaris cada dia".
El col·lectiu ciutadà explica que s'han reunit amb el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, per traslladar el neguit de la població i entendre els canvis i rebutja l'argumentació que els hi va donar. Els membres de la Visura Ciutadana qualifiquen com "erroni" la supressió de parades per fer el recorregut més àgil que va al·legar Forné i asseguren que el problema és "que no hi hagi un carril segregat que permeti el clípol avançar" per evitar les retencions de trànsit. I reclamen que per crear línies "exprés" com defensa Forné el que s'ha de fer és "doblar línies i tenir una de ràpida i directa i una de més lenta, però que pari arreu".
El grup creat per iniciativa de la secretària d'Estat de Participació Ciutadana posa com exemple del "que no s'ha de fer" el canvi de recorregut de la línia L6 que cobreix el trajecte la Cortinada-Ordino-Andorra la Vella "que ha provocat un problema greu en els usuaris que baixaven de l'hospital". Unes modificacions que assenyalen que David Forné va afirmar que se solventaran amb les noves parades del bus al carrer Esteve Albert i a Consell de la Terra.
