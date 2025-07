Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El nou mapa de la xarxa de transport públic s’estrena avui i ja amb un primer canvi respecte a la planificació inicial: una parada extra de l’L2 a la zona de l’avinguda del Pessebre per compensar la pèrdua de la línia circular que fins ara ha connectat la vall central. Una modificació instada per una mobilització veïnal. I un resultat que volen emular veïns d’Ordino, que se senten igualment perjudicats per la nova ruta que s’ha dissenyat per a l’L6, que connecta la parròquia (ara des de la Cortinada) amb la capital. El principal greuge és que com que el trajecte passarà ara pel túnel dels Dos Valires per entrar a la vall central per la carretera de l’Obac perden la connexió directa amb l’hospital. Més de 300 firmes ja s’havien adherit ahir a la reivindicació que el Govern faci marxa enrere.