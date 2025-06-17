TRANSPORT PÚBLIC
Quatre línies de bus ràpides
Les rutes cap a Canillo, Soldeu, el Pas i Ordino es converteixen en ‘exprés’ amb l’eliminació de parades
El Govern va presentar ahir una reestructuració integral del transport públic, que considera una segona “revolució” després de la gratuïtat. El pla inclou línies exprés cap a Canillo, Soldeu, el Pas de la Casa i Ordino, la creació d’una nova línia L7 entre la Massana i la vall central, i una interconnexió estratègica entre les valls del nord i d’orient mitjançant una parada a FEDA. Els canvis s’implementaran el 7 de juliol. L’objectiu és millorar la qualitat, reduir els temps de trajecte fins a 10 minuts i ampliar la cobertura territorial en un 16% més, tot mantenint l’eficiència econòmica del sistema. “Estem vivint una autèntica transformació del model de transport públic”, va afirmar el secretari d’Estat de Transports, David Forné, tot destacant que “no tan sols volem captar més usuaris, sinó diversificar el servei i fer-lo més eficient sense incrementar la despesa”.
“Volem captar més usuaris, diversificar el servei i fer-lo més eficient sense més despesa”
Els principals ajustos afecten les rutes d’alta demanda i les parades indicades al diagrama, que es reconfiguren per optimitzar temps i trajectes, com l’L3 (Canillo-Soldeu), que es converteix en línia exprés, amb pas per l’Obac i la desviació d’Encamp per millorar la seva freqüència de 30 a 20 minuts. L’L4 (el Pas de la Casa) esdevindrà una línia semiexprés que manté parades a Encamp, però evita el trànsit urbà d’Andorra i Escaldes. La freqüència passa de 20 a 30 minuts.
La línia L6 (Ordino-Cortinada) amplia recorregut i connecta directament amb la vall d’orient mitjançant una parada d’interconnexió a la central de FEDA. “Volíem que els usuaris que van a Canillo o Soldeu tinguin una opció més ràpida i directa”, va destacar el director de Transports, Carles Miquel. “Així podem garantir que cada viatger agafi el bus que realment li convé. El lema podria ser Agafa el teu bus”, va concloure.
El canvi deriva d’un estudi tècnic i 364 suggeriments ciutadans
La nova línia L7 unirà la Massana amb Andorra i Escaldes cada 15 minuts en hora punta, descongestionant les línies L5 (Arinsal) i L6 (Ordino). “El 60% dels usuaris només es mouen entre la Massana i la vall central”, va apuntar Miquel. Arran de la nova línia, l’L5 redueix la freqüència de 20 a 30 minuts, ja que molts usuaris passaran a fer ús de l’L7. La línia 6 en direcció Arcalís manté freqüència a 20 minuts, tot incorporant la Cortinada al seu recorregut. En aquest sentit, la línia circular s’eliminarà perquè quedarà obsoleta.
L’esquema inclou canvis substancials a diverses parades, com ara la creació de Na Maria Pla amb carrer de la Unió i una zona d’intercanvi a la central de FEDA, que permetrà connectar l’L2, L3, L4 i L6. En una segona fase, aquesta interconnexió s’ubicarà a la boca est del túnel dels Dos Valires, per facilitar la connexió entre els nivells superior i inferior de la rotonda. “Caldrà garantir la permeabilitat entre els dos nivells de la rotonda de forma segura”, va puntualitzar.
El bus nocturn es manté tal com està actualment. També es preveu actualitzar l’app Mou-te per reflectir els canvis.
El projecte sorgeix d’un estudi tècnic i d’un procés participatiu que va recollir 364 propostes de ciutadans i comuns. La concessionària ha estat informada i les línies s’han redissenyat amb la col·laboració dels comuns de Canillo, la Massana i Ordino. “Amb aquests canvis no augmentem la despesa, sinó que redistribuïm recursos de manera més eficient”, va explicar Forné. En aquest sentit, l’eliminació de la línia circular permetrà reforçar serveis com l’L7.
La companyia Coopalsa va valorar positivament la reestructuració del servei que entrarà en vigor el 7 de juliol. El gerent, Gabriel Dalleres, va destacar que “els canvis parteixen d’un estudi tècnic rigorós, com sempre hem defensat”. Tanmateix, va alertar que implementar els canvis de cop provocarà “resistència entre els usuaris”, i va advertir que “la pràctica pot diferir de la teoria i segurament caldrà fer ajustos per adaptar el servei a la realitat”.