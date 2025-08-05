Secretari d'Estat de Transició energètica, transports i mobilitat
David Forné: “Hem retingut els usuaris del bus i n’hem guanyat de nous”
El secretari d’estat defensa que un cop instaurada la “cultura” del transport públic calia optimitzar-lo i que els canvis funcionen.
A punt de complir-se un mes de la posada en marxa de la reordenació de les línies de bus, el secretari d’Estat fa balanç de l’acollida de les novetats, de les crítiques rebudes i les correccions implantades.
S’esperava aquesta rebuda? Haver de fer canvis de seguida?
Explico una mica el perquè dels canvis?
Endavant.
Hem apostat pel transport públic i més amb la gratuïtat, i s’ha aconseguit triplicar-ne l’ús i reduir els vehicles de les carreteres, que hem estimat en uns 5.000 al dia. Tot i el creixement de la població, tenim els mateixos vehicles que abans. Hem fet aquesta cultura del bus, però ens vam adonar que el servei era optimitzable, el sistema era una mica lent i poc escalable a possibles augments i demandes futures. Hi havia molta crítica perquè hi havia molts busos saturats, busos que passaven un darrere l’altre, el primer anava ple i els altres, buits, perquè l’usuari agafava el primer que passava. I també hi havia zones sense cobrir.
Els primers resultats els avalen?
Vam fer un procés participatiu que també ens ho deia, i uns estudis tècnics, i vam concloure que havíem de segregar les línies per arribar a més cobertura territorial, augmentar la capacitat i assegurar-la sobretot per a parròquies altes, Arinsal, Ordino, Canillo, el Pas de la Casa... i garantir el servei als nuclis amb molta població, com poden ser Encamp i la Massana, que són les dues parròquies amb més demanda. Portem quatre setmanes de servei i els primers resultats mostren que ho estem aconseguint: la capacitat a territoris més allunyats, més rapidesa i que la demanda de nuclis més poblats estigui coberta.
Es tracta d’ampliar les possibilitats amb els mateixos busos.
Ampliar capacitat, més territori i arribar al centre més ràpid. Per exemple, l’L3, que ve de Soldeu, tarda 15 minuts menys que abans. I, a banda d’això, els usuaris tenen la capacitat assegurada. Abans venien busos saturats, gent que es quedava a terra i havia d’esperar el següent, i hi havia una mica de molèstia.
Ara, però, no hi ha escoles, hi haurà qui dirà que la reducció del temps no és gaire mesurable.
És comparable amb el juliol de l’any passat. Sí que és cert que no hi ha escoles i que en hora punta sempre hi ha hagut retencions i més dificultats. Però assegurem un servei que és millor en general, durant tot el dia, tot i que els moments punta no tinguis aquest estalvi de temps.
I han guanyat usuaris? Per exemple, de la Cortinada, que ara està coberta?
Hem aconseguit retenir els usuaris d’un costat i, de l’altre, de l’ordre de 180 usuaris al dia nous, ja sigui de la Cortinada, de tota la zona de l’Obac d’Escaldes i Andorra la Vella, o de Soldeu i Canillo, que veuen que és molt més senzill accedir al centre.
Els canvis que han introduït per les queixes, per exemple la dels ciutadans d’Ordino, no afecten la filosofia general? Quan al setembre es reprengui l’activitat normal preveuen haver d’introduir alguna modificació més?
Som permeables, escoltem la ciutadania i durant el juliol m’he reunit amb diverses persones, representants de col·lectius de la zona del Pessebre, d’Engolasters, també d’Ordino. A tots se’ls ha explicat el perquè dels canvis i ho han entès, s’han donat per satisfets. Sí que hem fet alguna actuació puntual que tampoc ha variat gaire la filosofia del sistema, com la parada al Pessebre, o a Ordino, que hi havia una necessitat d’arribar més a prop de l’hospital i el que hem fet és allargar la línia cada hora, les altres franges no varien. Igual que les parades de l’L3, hem fet més parades per captar més demanda. Al setembre, amb les escoles, ja hi ha previstos serveis discrecionals extres, com es fa cada any. Penso que si el servei està funcionant ara també funcionarà al setembre.
Hi havia la constatació que la línia d’Ordino havia de fer aquest recorregut perquè la majoria de passatgers baixava en unes parades concretes, que no era necessària la de l’hospital?
Sempre s’ha vetllat per l’interès general. Hi ha un estudi de demanda per zones i per parada de tot el país i a la conclusió que es va arribar és fer les línies d’aquesta manera. Un corredor per Prat de la Creu i un corredor per l’Obac i l’avinguda Tarragona, segregar meitat i meitat de línies per cobrir més territori, i la línia d’Ordino ens serveix per connectar les dues valls. Està tenint molt èxit aquesta connexió a la parada de FEDA entre les dues valls, tenim un total de 200 validacions diàries.
Esmentava abans l’impacte del bus en la reducció de cotxes a la carretera.
És un fet que hi ha més visitants, hi ha nous residents. Però estem en una situació quant a vehicles com la que teníem el 2019 o el 2020.
La projecció era que el 2030 la xarxa viària col·lapsaria. En quin punt estaríem ara?
Com que teníem les dades hem fet i estem fent tots aquests passos per reduir vehicles de les carreteres. El transport públic amb el bus era el més immediat i amb això hem reduït 5.000 vehicles que si no estarien circulant, per un altre costat, hi ha el projecte del transport segregat, que serà per als pròxims anys. Les variants, la de la Massana, la de Sant Julià, són per millorar la mobilitat. I també es va modificant la circulació, com s’ha fet a Encamp, o el que s’està fent a la vall central, a l’Obac, on en hores punta es varia el sentit dels carrils. I ara una que tenim al cap, que vam comentar amb els cònsols, és aconseguir un tercer carril al carrer de la Unió que faci l’avinguda més congestionada d’Andorra una mica més fluida.
L’any vinent hi pot haver alguna nova ruta a l’aeroport?
El que podem assegurar és que el 2026 hi haurà les dues mateixes rutes. Després que hi hagi una tercera ruta depèn no tan sols de factors pressupostaris, també s’ha de veure si hi ha interès de les companyies de portar altres vols, que no és senzill. He de dir que és un èxit que vols com a Madrid i a Palma es puguin fer a la Seu. No és anar a picar la porta de les companyies i sortir amb vols en safata. La negociació és difícil i penso que s’ha fet al llarg dels anys bé. Però ara no li puc dir si hi haurà una altra ruta nova o no, estem treballant possibilitats, però de moment no hi ha res ferm.
A l’heliport hi pot haver alguna línia regular?
El que no farà el Govern és promoure-ho, però si la iniciativa privada vol fer-ho nosaltres els escoltarem i podran fer-ho perquè l’heliport nacional estarà preparat per a això.