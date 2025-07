84 anys de presó pel ‘cas Gao Ping’

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un any, vuit mesos i set dies després que el judici per la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), coneguda com a cas Gao Ping, quedés vist per a sentència, ahir es va conèixer la resolució dels magistrats del Tribunal de Corts sobre un procés que es va iniciar, amb les qüestions prèvies, el 15 de gener del 2018. Corts ha dictat un total de 84 anys de presó, 29 dels quals ferms, i 55 condicionals. Les multes per a 18 dels 24 processats –sis d’ells han quedat absolts– s’enfilen fins als 65,8 milions d’euros. Cal recordar que el ministeri públic havia demanat un total de 141 anys de presó, tots ferms i per als 24 processats, i un total de 832 milions d’euros de multa, també per als 24 processats. Respecte als anys d’inhabilitació per exercir en el sistema bancari i financer andorrà, la Fiscalia havia sol·licitat al Tribunal de Corts un total de 240 anys i finalment s’han quedat en 135.