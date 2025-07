Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sentència dictada pel Tribunal de Corts en relació amb la primera macrocausa derivada del cas BPA no és ferma. Tant els condemnats com el ministeri fiscal tenen ara la possibilitat de presentar recurs davant la sala penal del Tribunal Superior. Diversos advocats van confirmar ahir mateix que ja treballen en la preparació del recurs, una opció que, atesa la duresa de les penes imposades, és segura. La Fiscalia també podria recórrer, ja que les penes dictades són inferiors a les sol·licitades inicialment, sobretot pel que fa a alguns processats que han estat condemnats amb presó condicional i no ferma, com reclamava el ministeri públic. Tot apunta que el recurs del fiscal se centrarà en aquest punt i en l’argumentació jurídica de la responsabilitat penal atribuïda pel tribunal.