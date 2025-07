6 anys de presó per a Santiago de Rosselló

L'exdirector adjunt de BPA, Santiago de Rosselló, ha estat condemnat a 6 anys de presó pel delicte de blanqueig de capitals de fons del grup xinès Gao Ping del que estava acusat, segons la sentència imposada pel Tribunal de Corts. De Rosselló haurà de pagar una multa de 12 milions i queda inhabilitat per un termini de 10 anys per exercir ofici o càrrec en en establiment bancari o financer.

L'exdirectiu afrontava la pena de presó més alta pel procediment juntament amb Joan Pau Miquel, 8 anys ferms, amb una sanció de 70 milions i una inhabilitació de 10 anys. El delicte imputat ha estat blanqueig de capitals, amb les circumstàncies específiques d'habitualitat i d'actuació dins el marc d'un establiment bancari

L'oficial de compliment normatiu de BPA, Isabel Camino Sarmiento, Amaya de Santiago Bullich i Sergi Fernández Ginés han estat estat sentenciats a 5 anys de presó. La sanció per a tots ells és de 5 milions d'euros i el termini d'inhabilitació per treballar al sector financer o bancari és de 10 anys, tal com demanava la fiscalia.

La publicació de la sentència ha arribat després de 200 jornades de vistes des del juny del 2021, ja que tot i que el judici va començar el 15 de gener del 2018 es va anar aturant diverses vegades per la presentació de qüestions prèvies i les recusacions que les defenses van presentar contra la fiscalia i els magistrats. El veredicte de l'anomenat cas Gao Ping estava previst inicialment per al 31 d'octubre del 2024.