Els magistrats del Tribunal de Corts donaran a conèixer avui la sentència de la causa primera de Banca Privada d’Andorra (BPA), coneguda com a cas Gao Ping. Seran 24 els processats –a l’inici eren 25, però un d’ells, el conseller independent del banc, Luis Cesar Jayme, va morir durant el procés– que després de set anys i mig de l’inici del judici, que va arrencar el 15 de gener del 2018 amb les qüestions prèvies, sabran si són considerats culpables o innocents per part del Tribunal de Corts.

La Fiscalia demana un total de 141 anys de presó ferma per als 24 processats destacant els que vol per a l’exconseller delegat de l’entitat intervinguda, Joan Pau Miquel, i per a l’exdirector adjunt del banc, Santiago de Rosselló. El ministeri públic demana vuit anys de presó ferma per a cadascun d’ells. Per a tres processats (Isabel Camino, Amaya de Santiago i Sergi Fernández) la Fiscalia vol set anys de presó i per a dotze acusats més (Juan Ceñudo, Xavier Mayol, Josep Lluís Rivero, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa, Pablo Laplana, Javier Filoso, Esteve García, Francesc Xavier Domingo, Joan González, Antoni Calvente i Enrique Gracia) demana sis anys de presó.

240 Anys d’inhabilitació demanats pel fiscal



A cinc dels processats (Ignacio Cardiel, Mauricio Escribano, Anna Maria Bermejo, Francisco Miguel Martínez i Joana Reolid) la Fiscalia vol una condemna de cinc anys ferms i per a dos més (Amelie Monique Pérez i Juama Sansa), de quatre.

200 Anys d’expulsió del país per a deu processats





D’altra banda, si prospera la petició del Ministeri Públic, les multes que podria imposar el Tribunal de Corts s’elevarien fins als 832 milions d’euros. De nou és Joan Pau Miquel qui té la demanda més elevada, amb 100 milions d’euros de sanció. Per a onze processats la petició de multa és de 70 milions d’euros per a cada un d’ells. Per a tres acusats demana sis milions de multa, per a un, tres, i per a vuit, un.

La Fiscalia, d’altra banda, vol que els 24 processats siguin inhabilitats per un període de deu anys per exercir en el sistema bancari i financer andorrà. Per a deu acusats de nacionalitat estrangera demana 20 anys d’expulsió del Principat en acabar la pena de presó imposada.

Cal recordar que els 28 processats estan acusats de blanqueig de capitals agreujat (la Fiscalia els imputa haver blanquejat prop de 70 milions d’euros procedents del grup xinès de Gao Ping entre el 2008 i el 2011). I ho estan amb l’agreujant d’habitualitat, ja que el ministeri públic denuncia que els fets no es van produir de manera aïllada, sinó de forma repetida i sistemàtica, operant dins la mateixa entitat bancària. I que ho van fer formant part d’una trama organitzada. Tot i que la Fiscalia va retirar la qualificació de “grup criminal organitzat”, es manté l’acusació d’una estructura coherent amb finalitats il·lícites.

Les defenses, per la seva banda, demanen l’absolució dels 24 processats en considerar que el delicte del qual se’ls acusa no existeix i que no hi ha prova que l’hagin comès. Cal recordar que les defenses han estat molt crítiques amb el desenvolupament del procés judicial, han demanat en algun moment l’anulació del procediment, van aconseguir que el primer president del Tribunal, Josep Maria Pijuan, fos recusat i ho van intentar sense sort amb el fiscal general, Alfons Alberca.

La vista oral del judici, després de les qüestions prèvies, es va iniciar el 14 de juny del 2021 i va ser declarat vist per a sentència el 8 de novembre del 2023.