Joan Pau Miquel condemnat a 7 anys de presó

L'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha estat condemnat a 7 anys de presó, 30 milions de multa i 10 anys d'inhabilitació per exercir al sector financer o bancari com autor d'un delicte de blanqueig de capitals, amb les circumstàncies específiques d'habitualitat i d'actuació dins el marc d'un establiment bancari, segons la sentència feta pública avui pel Tribunal de Corts. L'exdirectiu del banc intervingut va ser jutjat en la causa contra 24 processats acusats de formar part d'una trama organitzada per blanquejar 70 milions d'euros provinents de les activitats del grup xinès Gao Ping, amb l'operativa que van desenvolupar entre el 2008 i el 2011 amb els diners que portava al banc l'empresari valencià Rafael Pallardó. La sentència pot ser recorreguda davant la sala penal del Tribunal Superior.

Joan Pau Miquel s'enfrontava a una petició de pena per part de la Fiscalia de 8 anys de presó ferma, 100 milions de multa i 10 anys d'inhabilitació. L'advocat de Miquel, com els de tots els encausats, havia sol·licitat l'absolució en considerar que no existeixen proves que demostrin els delictes pels quals van ser processats. L'exconseller delegat va defensar al judici que havia quedat provat que el model de prevenció de blanqueig de capitals de l'entitat era suficient per a la tasca que s'havia de fer.

El Tribunal de Corts ha fet públic el veredicte per als 24 processats pel cas Gao Ping quan es compleixen set anys i mig des de l'inici del judici el 15 de gener del 2018 i gairebé dos anys després de la celebració de l'última vista, el 8 de novembre del 2023. El total de penes sol·licitades pel ministeri fiscal sumaven 141 anys de presó, 832 milions de sancions i 240 anys d'inhabilitació en estimar que els directius i treballadors del banc processats actuaven en una estructura coherent amb finalitats il·lícites.

El cas Gao Ping és el primer que s'ha jutjat dels diferents procediments judicials oberts arran de la intervenció de BPA el març del 2015 per la publicació el 10 de març del 2015 de la nota de la FinCEN nord-americana, l'oficina de control de delictes financers del departament del Tresor, que va qualificar l'entitat bancària com "a preocupació de primer ordre" en matèria de blanqueig de capital.