Cinc i quatre anys condicionals per a exgestors de BPA

Les condemnes per als gestors de BPA acusats en la causa pel blanqueig de capitals del grup xinès Gao Ping han estat inferiors a les dels màxims responsables del banc i amb penes condicionals. La més elevada és per a Francesc Xavier Domingo Roigé amb 4 anys de presó, dels quals un any ferm, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, amb la imposició d'una multa de 500.000 euros i 10 anys d'inhabilitació per exercir en el sector bancari o financer.

La sentència fixa cinc anys de presó condicional per a Josep Lluís Rivero Carrizo, Juan Cejudo Peña, Josep Antoni Rivero Carrizo, Josep Elfa Farré i Luis Pablo Laplana. La multa per al primer és de 2,1 milions d'euros, per al segon i tercer condemnat és de 2 milions, per a Elfa és d'un milió, i per a Laplana, de mig milió. Tots ells queden inhabilitats per un període de 5 anys.

Per a Francisco Javier Filoso Fernández, José González Frías, Antoni Calvente Gutiérrez, Ignacio Cardiel Lavilla i Esteve García García, la pena és de 4 anys condicionals. Les multes van dels 200.000 als 100.000 euros. El termini d'inhabilitació és de 10 anys per a Calvente i Cardiel, tot i que aquest condemnat a més té 10 anys d'expulsió del Principat. Per als altres tres sentenciats la inhabilitació és de 5 anys.

La sentència fixa per a Ana María Bermejo Camps tres anys i sis mesos de presó condicional, amb una multa de 30.000 euros, cinc anys d'inhabilitació i 10 anys d'expulsió d'Andorra. Mauricio Escribano Sánchez té la mateixa pena condicional, multa de 15.000 euros, i 10 anys d'inhabilitació per al sector financer o bancari i expulsió del Principat.