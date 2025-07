Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El primer discurs del nou Copríncep episcopal després de jurar exercir les funcions del càrrec amb fidelitat a la Constitució a l’hemicicle del nou parlament i davant de les màximes autoritats del Principat va traspuar un horitzó favorable a la negociació entre Andorra i el Vaticà per resoldre el dossier de l’avortament sense fer trontollar l’estructura institucional. Un discurs en què es va referir a “fidelitat creativa” per reflectir com compaginar ser un home d’Església amb el paper institucional en un Estat de dret del segle XXI i les aspiracions de la societat que l’integra: “El Copríncep episcopal es manté fidel a la seva missió eclesial, però accepta plenament les regles d’un Estat modern, plural i aconfessional tot respectant, com ens recordava el Concili Vaticà II en la Constitució pastoral Gaudim et Spes, els principis de sana cooperació i que més tard anomenaríem la laïcitat positiva”. Josep-Lluís Serrano Pentinat va desenvolupar llavors que “aquesta sana col·laboració no es limita solament a la coordinació de les respectives funcions en bé de les persones, sinó que obre horitzons nous per al diàleg, per enriquir mútuament els sistemes jurídics i per què no, una oportunitat d’evangelitzar” i sobre el concepte de laïcitat positiva va afegir: “No suprimeix el fet religiós en l’espai públic, sinó que l’integra en un marc institucional basat en el respecte i la neutralitat positiva”.

“El Copríncep es manté fidel a la missió eclesial, però accepta les regles d’un Estat aconfessional”

Josep-Lluís Serrano, Coprincep episcopal



“Molts anys puguem construir un país amb profunds vincles de servei al bé”

Josep-Lluís Serrano, Coprincep episcopal



Un discurs amb un to aperturista emmarcat en una cerimònia solemne que també va homenatjar el passat. Serrano Pentinat s’hi va referir a aquest bagatge: “Aquest servidor vostre és hereu i continuador d’una llarga tradició”, va emfatitzar. D’un costat “l’apostòlica, la qual des del segle VI ha donat a l’antic comtat d’Urgell una cadena ininterrompuda de bisbes dedicats a anunciar l’Evangeli i confirmar en la fe”. De l’altra, la del coprincipat: “Les diferents circumstàncies històriques portaren els bisbes d’Urgell a esdevenir, ja des del segle XII, Senyors de les Valls d’Andorra i, més tard, a partir dels Pariatges i amb el Comte de Foix, Cosenyors i Coprínceps”. Una estructura que es va apuntalar amb la Constitució el 1993 i que el jurament de Serrano manté viva.

“Integra el fet religiós en un marc institucional basat en la neutralitat positiva”

Josep-Lluís Serrano, Coprincep episcopal



“Un poble que estima i vol ser fidel a les seves arrels, amarades de valors cristians”

Josep-Lluís Serrano, Coprincep episcopal



El bisbe d’Urgell va destacar els valors del poble andorrà, al qual “servirà”: “Un poble que expressa la ferma voluntat de garantir l’exercici dels drets fonamentals de la persona, de perseverar en la promoció dels valors de la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social, de mantenir i enfortir les relacions diplomàtiques amb altres subjectes de dret internacional, i especialment amb els països veïns, sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau”. Però també un poble “que estima i vol ser fidel, a les seves arrels, amarades de valors cristians”, que aprecia tradicions, institucions i llengua alhora que acull “multiplicitat d’origens, llengües, cultures i religions”. El nou Copríncep va agrair el camí traçat pels predecessors, anomenant específicament Joan-Enric Vives i Joan Martí Alanis, va reproduir paraules del papa Francesc (sobre la riquesa del diàleg entre diferents) i també es va referir al nou pontífex en etzibar: “Poble andorrà, disposeu del vostre Copríncep episcopal perquè tingueu vida i molts anys puguem construir un país amb profunds vincles de fraternitat i de servei a la veritat i al bé, com ens deia el Papa Lleó XIV en la trobada del jubileu dels governants”. La recepta compartida per Serrano: una activitat econòmica que “serveixi a la dignitat de la persona humana”; “on l’atenció a la gent gran, els joves, els infants, i la promoció dels més fràgils, malalts, caiguts o vulnerables, sigui la nostra prioritat de servei”; “on la família, cridada a educar en l’amor i el respecte, sigui afavorida com a cèl·lula bàsica de la nostra societat”; i “on la nostra germana mare Terra, diria Sant Francesc d’Assís, sigui un do preciós del qual tenir extrema cura”.