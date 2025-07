Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

“Andorra és filla de les seves institucions i és el fruit d’una estructura institucional concreta: el coprincipat”. Així va definir el síndic general, Carles Ensenyat, el model de govern del país. Un model que, segons va remarcar, “té un paper més fonamental, més essencial, que en altres estats” i que arrela molt més profundament al dia a dia dels ciutadans. Les paraules d’Ensenyat van servir com a pròleg del discurs del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, pronunciat ahir al Consell General.

“Andorra és filla de les seves institucions i és el fruit d’una estructura concreta: el coprincipat”

Carles Ensenyat, Síndic General



Ensenyat va aprofitar la seva intervenció per posar en relleu la importància del Coprincipat, un model que, segons va dir, “exerceix una influència més profunda sobre la realitat andorrana” que altres formes d’estat com la monarquia o la república que imperen als estats veïns. Tot i reconèixer que aquests models són “molt importants i determinants”, va assenyalar que són construccions polítiques, mentre que el Coprincipat és “geopolític”. “Per això és més essencial –va afegir–, perquè la política, per naturalesa, és més contingent i menys immutable que la geografia”.

“Desitgem [a Serrano] que sigui símbol i garantia de la continuïtat d’Andorra”

Carles Ensenyat, Síndic General

Estabilitat i continuïtat

Un altre dels eixos centrals del discurs va ser “l’estabilitat i la continuïtat”, valors que Ensenyat va qualificar d’“inqüestionables” tant d’Andorra com de la institució del Coprincipat. Va posar en valor també la tasca dels predecessors de Serrano, que, a través de la Mitra d’Urgell, han prestat servei al país al llarg dels segles. Entre d’altres, va destacar la figura del bisbe Simeó de Guinda, que després de la Guerra de Successió Espanyola va impedir que al Principat s’hi apliquessin les disposicions del Decret de Nova Planta. També va recordar el Copríncep Joan Martí Alanís, cap d’Estat que va viure la culminació de la redacció de la Constitució l’any 1993.

Finalment, el síndic va desitjar “tots els encerts” a Serrano, i li va expressar el desig que sàpiga “trobar la perspectiva i albirar nous horitzons per arbitrar i moderar el funcionament dels poders públics i de les institucions”. Tot plegat, per esdevenir “símbol i garantia de la permanència i continuïtat d’Andorra, així com de la seva independència”.