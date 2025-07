Publicat per Àlex RipollDolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El primer discurs del Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, va deixar un bon sabor de boca al conjunt de forces polítiques i al Govern, que van destacar el seu to obert, institucional i adaptat a la realitat del país. Les referències a la laïcitat i la modernitat de l’Estat van generar expectatives positives a poder continuar amb la feina feta fins ara al voltant de la despenalització de l’avortament.

La tradicional foto de l'escala un cop acabat l'acte.Fernando Galindo/Diari d'Andora

El cap de Govern, Xavier Espot, va destacar que el discurs “destil·la idees incardinades amb el rol constitucional” i va remarcar que “la laïcitat positiva és compatible amb l’estructura institucional”. En la mateixa línia, el ministre Guillem Casal va assegurar que, malgrat el relleu, “el diàleg i la feina continuen” allà on s’havia quedat pel que fa a les negociacions amb la Santa Seu.

Des de Concòrdia, Cerni Escalé va parlar d’“esperança” en relació amb els “debats políticament rellevants sobre quan comença la vida, com es pot viure i com s’acaba”. En aquest sentit, la consellera del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, va celebrar que el discurs “ens fa estar en positiu amb tot el tema que garantirà els drets reproductius i sexuals de les dones” i va expressar la voluntat de parlar amb Serrano “dels temes que ens preocupen com a societat andorrana”.

“El discurs ha destil·lat idees incardinades amb el rol constitucional i la realitat del país”

Xavier Espot, Cap de Govern





El president del grup Demòcrata, Jordi Jordana, va elogiar la capacitat del Copríncep per distingir les seves funcions com a pastor i com a cap d’Estat, fet que “no està renyit amb l’adaptació del país a la realitat actual”. El conseller no adscrit, Víctor Pintos, va remarcar que el nou cap d’Estat va saber “diferenciar molt bé el seu paper dins d’una democràcia”.

“Tenim esperança en relació amb els debats sobre quan comença la vida”

Cerni Escalé, Concòrdia





Fora del debat sobre l’avortament, Carles Naudi, president de Ciutadans Compromesos, va qualificar la jornada com a “històrica”, i va defensar que el coprincipat “és una part fonamental del nostre ADN”. La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va descriure Serrano com “una persona compromesa amb l’andorranitat” i va recordar que “som un poble plural, amb unes regles de bona convivència que hem de preservar”.