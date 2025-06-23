Meteo
Avís groc per tempestes amb calamarsa i activitat elèctrica
L'alerta s'ha mantingut fins a les 18 hores
Meteorologia havia anunciat aquest matí que hi hauria ruixats a la tarda però que serien menys intensos que els d'ahir, i passats dos quarts de cinc de la tarda ha fet públic a les xarxes socials l'avis groc per tempestes amb activitat elèctrica i calamarsa. L'alerta s'ha mantingut activa fins a les sis de la tarda i el servei meteorològic no ha fet cap nou avís tot i que han continuat les precipitacions, que han provocat una caiguda immediata de les temperatures des de les tres de la tarda.