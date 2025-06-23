Sant Joan
La flama arriba per la muntanya des d'Encamp fins a la capital
Samuel Ponce ha estat l'encarregat de transportar el foc
La flama del Canigó ha arribat per la muntanya des d'Encamp fins a Andorra la Vella. Samuel Ponce, acompanyat de sis esportistes més, ha estat l'encarregat de transportar la flama per diversos camins de muntanya que connecten la parròquia encampadana amb la capital, on a les set de la tarda es lliurarà al síndic general, Carles Ensenyat, i posteriorment diverses parròquies la vindran a recollir per dur-la a les respectives places. La tempesta no ha impedit que la flama pugui arribar a Andorra la Vella i el servei meteorològic apunta que la nit serà serena.
