La flama arriba per la muntanya des d'Encamp fins a la capital

Samuel Ponce ha estat l'encarregat de transportar el foc

La flama del Canigó arriba a Andorra la Vella per la muntanya.
Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La flama del Canigó ha arribat per la muntanya des d'Encamp fins a Andorra la Vella. Samuel Ponce, acompanyat de sis esportistes més, ha estat l'encarregat de transportar la flama per diversos camins de muntanya que connecten la parròquia encampadana amb la capital, on a les set de la tarda es lliurarà al síndic general, Carles Ensenyat, i posteriorment diverses parròquies la vindran a recollir per dur-la a les respectives places. La tempesta no ha impedit que la flama pugui arribar a Andorra la Vella i el servei meteorològic apunta que la nit serà serena.

