Sant Joan
Cau la venda de petards pel pont
La despesa mitjana se situa entre els 40 i els 50 euros
Sant Joan enguany cau en dimarts i molta gent ha aprofitat per fer pont, fet que ha provocat una caiguda en la venda de petards. "Aquest any estem notant els quatre dies festius i la venda s'ha reduït respecte a l'any passat", apunten des d'Armeria Andorrana, on tenen quatre punts de venda al Principat. Esperen que avui es facin més compres i apunten que "l'últim dia es realitzen el 50% de les vendes de la setmana".
El preu de la pirotècnia s'ha mantingut respecte a l'any passat, i la despesa mitjana se situa entre els 40 i els 50 euros, apunten des de Petards Andorra. "El més venut són els lots i els productes infantils, com les bombetes", coincideixen ambdues companyies de pirotècnia, tot i que des de Petards Andorra també en destaquen la venda de trons i bateries, petards orientats als adults. "Les famílies amb nens petits són el principal comprador", expliquen des de l'Armeria Andorrana.
Consells de Protecció Civil
Protecció Civil ha explicat una sèrie de consells per celebrar la revetlla amb seguretat. El cos demana comprar els petards als establiments autoritzats i seguir les instruccions dels fabricants, així com ser prudents en el transport i la manipulació dels elements pirotècnics. En el vídeo compartit a les xarxes socials també s'aconsella encendre els petards amb la metxa i no llençar-los cap a la multitud ni en zones amb vegetació, ja que "el risc d'incendi és una realitat i cal actuar amb responsabilitat per prevenir-lo".
NACIONAL
Tot a punt per a la nit del foc
Agències
NACIONAL
Advertències de la policia per tirar petards de manera segura
Redacció