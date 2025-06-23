Sant Joan
La flama del Canigó ja és a Andorra
Els monitors de la casa de colònies AINA l'han entregat al cònsol menor, Xavier Fernàndez
La flama del Canigó ja ha arribat en el país. Concretament, ho ha fet a Encamp, que enguany és la parròquia amfitriona després de vuit anys sense ser-ho. A quarts d'una del migdia els monitors de la casa de colònies AINA han entrat a la plaça dels Arínsols i l'han entregat al cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez. Ara la corporació la custodiarà durant unes hores i cap a quarts de cinc de la tarda l'encampadà i guanyador de la 42a edició de l’OTSO Travessa d'Encamp, Samuel Ponce, la transportarà cap a la Casa de la Vall. Serà aquí on la resta de parròquies l'aniran a buscar per poder encendre les fogueres i les falles de la revetlla de Sant Joan aquesta nit.
Una de les parròquies que comptarà amb falles aquest any és precisament Encamp. Després de set anys sense tenir-ne, un grup de joves van decidir recuperar la tradició. "Encamp som una parròquia de tradicions", ha afirmat Fernàndez. "Voldria agrair a aquest jovent i crec que ens mereixem tenir les set parròquies fent rodar falles el dia 23 de juny. El 2015, les festes del Foc de Pirineu van ser proclamades patrimoni per la Unesco, així que és molt important que les set parròquies, el dia 23 de juny, es puguin veure fent rodar falles al voltant de les fogueres", ha comentat.
A les deu de la nit a l'aparcament Prat de l’Areny s'encendran les falles i mitja hora més tard, aproximadament, es flamejarà la foguera. Això permetrà tornar a veure "capes negres i boles de foc rodant, així que molt contents de com es desenvoluparà la jornada d'avui", ha precisat el cònsol.
La revetlla de Sant Joan s'emmarca dins el programa de la festa del poble d'Encamp. Els actes de la nit serviran per concloure la festivitat, que ha durat quatre dies i des de la corporació en fan un bon balanç de com s'està desenvolupat. "La veritat que molt bé, tot molt tranquil, totes les activitats tant diürnes com nocturnes s'estan desenvolupant molt bé", ha detallat Fernàndez.
