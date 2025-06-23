Cultura
Concerts i drons per celebrar els 10 anys de les falles com a patrimoni de la humanitat
El síndic general rebrà la flama del Canigó a les set de la tarda a Casa de la Vall
La flama del Canigó arribarà aquesta nit a Andorra per celebrar la revetlla de Sant Joan. A cada parròquia s'organitzen activitats per mantenir viva la tradició, que enguany tindrà un caire especial amb la commemoració del desè aniversari del reconeixement de les falles com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part de la Unesco. La flama ha arribat primerament a Encamp, a les dotze del migdia, on es custodiarà fins a les 16.30 hores, quan es traslladarà cap a Andorra la Vella, on a les set de la tarda serà entregada al síndic general, Carles Ensenyat.
A partir d'aquí, les parròquies rebran la flama amb diverses activitats. A Andorra la Vella la festa arrencarà a les 22.30 hores amb les falles, seguides de la foguera i el ball de bruixes, mentre que a Escaldes, les falles començaran a les 22.45 hores i la foguera s'encendrà a la mitjanit. A la Massana la vetllada començarà amb una sessió d’explicació de llegendes a les 22 hores, seguida de la cremada de falles a les 22.30 i el ball de bruixes a les onze de la nit. A Canillo, les falles s’iniciaran a les 21 hores i la foguera s’encendrà a les 22.30. Sant Julià oferirà dos recorreguts de fallaires i culminarà amb la foguera a mitjanit. Finalment, les falles a Encamp començaran a les 22 hores i posteriorment s'encendrà la foguera.