REPORTATGE
Tot a punt per a la nit del foc
Andorra es prepara per celebrar la revetlla de Sant Joan amb focs, falles i tradicions arrelades. La festa pren un caire especial en commemorar-se el desè aniversari del reconeixement de la Unesco.
La nit del 23 de juny marca un dels moments més esperats del calendari festiu andorrà: la revetlla de Sant Joan. Aquesta celebració, que coincideix amb el solstici d’estiu, es viu intensament arreu del país, amb focs, música i tradicions populars que omplen els carrers d’ambient i de simbolisme. A més, enguany la cita tindrà un caire especial, ja que es commemora el desè aniversari del reconeixement de les falles com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per part de la Unesco.
El foc és el gran protagonista d’aquesta festa. A cada parròquia s’organitzen activitats per mantenir viva la tradició, amb l’encesa de fogueres i la crema de falles. A la Massana, per exemple, la vetllada començarà amb una sessió d’explicació de llegendes a les 22 hores, seguida de la cremada de falles a les 22.30 i el ball de bruixes a les 23. A Canillo, les falles s’iniciaran a les 21 hores i la foguera s’encendrà a les 22.30. Sant Julià de Lòria oferirà dos recorreguts de fallaires i culminarà amb la foguera a mitjanit. A Andorra la Vella, la festa arrencarà a les 22.30 hores amb les falles, seguides de la foguera i el ball de bruixes. Encamp començarà a les 22 hores amb els fallaires i tancarà amb la foguera. Ordino celebrarà les falles per Sant Pere, tot i que la foguera de Sant Joan s’encendrà a les 22 hores. A Escaldes-Engordany, les falles començaran pels volts de les 22.45 hores i la foguera s’encendrà a la mitjanit. Com a element simbòlic, algunes corporacions aniran a buscar la flama del Canigó a Casa de la Vall a les 19 hores, un ritual que reforça la connexió entre territoris pirinencs que celebren aquesta festivitat amb una arrel comuna.
La coca de Sant Joan és un altre dels elements emblemàtics de la revetlla. Aquest dolç, farcit o sense farcir, és una tradició gastronòmica que acompanya la festa i representa un símbol de comunitat. Algunes institucions públiques repartiran coca durant els actes festius, mentre que moltes famílies també en compraran per compartir-la a casa.
El gerent de la pastisseria Youcakes by Estopiñán, Alexis Estopiñán, explica que la demanda es manté viva any rere any, amb comandes tant presencials com en línia a través del portal youcakes.com. “La de nata és la que té més èxit enguany”, afirma. El negoci ofereix coques de brioix personalitzables, en què el client pot triar la mida, el farcit i els elements decoratius. Estopiñán destaca que, malgrat l’increment del preu dels pinyons en els darrers anys, han mantingut els mateixos preus que el 2024. La coca més econòmica es ven a 25 euros, sense farcir, i és per a quatre persones.
Una altra pastisseria que manté viva la tradició és El Tortell III. El seu responsable, Pol Patau, indica que han notat una bona dinàmica de comandes i vendes. Entre les varietats més populars hi ha la de llardons i la de xocolata. “Després d’un descens durant la postpandèmia, ara la gent en torna a tenir ganes”, assenyala. Patau destaca que enguany s’estan produint més coques que l’any passat, un indicador que la festivitat torna a recuperar el seu pes en l’àmbit gastronòmic i social.
Els petards també formen part indissociable de la revetlla de Sant Joan. Cristian Salamanca, propietari de Petards Piroprat, explica que “la festa agrada molt i la gent l’espera amb ganes”. Assegura que, tot i que les vendes són estables al llarg dels dies previs, el gros de les compres es concentra el mateix 23 de juny. Entre els articles més sol·licitats hi ha les bateries, els trons de metxa i els productes infantils com ara cebetes, bengales o fonts petites. “Els nens són els primers a voler-hi participar i per això també tenim productes adaptats a ells”, comenta Salamanca.
Tot i l’alegria generalitzada, hi ha qui viu aquesta nit amb angoixa: les mascotes. Cristina Pitarch, educadora canina de Kissos Andorra, adverteix que els gossos poden patir molt amb el soroll dels petards. “Els afecta físicament i psicològicament. No entenen d’on ve el soroll i això els genera molta ansietat”, assenyala. Per ajudar-los, Pitarch recomana tancar finestres i persianes, posar música ambiental per esmorteir els sorolls externs i respectar l’espai que l’animal esculli. “Si vol amagar-se al lavabo, li poso el niu allà; si prefereix pujar al llit, li deixo fer-ho per un dia.” També és important observar si el gos busca contacte. En cas afirmatiu, es poden fer pressions suaus a contrapel. Si els símptomes són greus –com ara tremolors, salivació excessiva o conductes de fugida–, Pitarch recomana consultar un veterinari.
L’Associació Rescatista i Protectora dels Animals (ARPA) se suma a l’alerta i fa una crida a la responsabilitat. Aconsella passejar els gossos ben lligats durant la nit de Sant Joan i mantenir finestres tancades per evitar fugides. “Per Sant Joan, festes majors i Cap d’Any sempre hi ha algun rescat d’animals espantats que fugen de casa”, lamenta. A més, demana que les botigues de petards no avancin massa la venda, ja que el soroll constant perjudica també nens amb autisme.
L’ARPA recorda que durant l’estiu cal no passejar els gossos entre les 12 i les 16 hores per evitar cremades a les potes per l’asfalt calent. I adverteix que, encara que es deixin les finestres abaixades, no es deixi mai cap ésser viu dins d’un vehicle estacionat.