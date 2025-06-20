Seguretat
Advertències de la policia per tirar petards de manera segura
El cos recorda que els establiments han de tancar a les 21 hores
La revetlla de Sant Joan s'apropa i la policia ha emès una sèrie de consells i normes bàsiques per tirar petards de manera segura i gaudir de la revetlla amb seguretat. El cos insisteix en la prudència i demana a la població que compri el material pirotècnic en establiments autoritzats i respecti l'edat d'ús i les normes d'utilització dels petards. La policia recomana encendre els petards amb la metxa especial i des del terra, "no els llencis amb la mà ni facis servir encenedors", relata el cos. El més important, apunta la policia, és no llençar els petards on hi ha gent o vegetació, fet que podria provocar ferides o foc. Finalment, el cos recomana als pares que acompanyin els menors i a les persones que es troben sota els efectes de l'alcohol o les drogues no fer servir material pirotècnic.
La policia recorda que "una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l’oïda i la vista, i intoxicacions. A més, també pot suposar un perill per a les mascotes", i afegeix que els establiments hauran de tancar a les 21 hores "i que es vetllarà pel compliment de l'horari i la normativa".