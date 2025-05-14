Habitatge

Quatre persones renuncien als pisos de lloguer assequible de Canillo

L'Institut Nacional de l'Habitatge ha fet públic, a través del BOPA, quatre noves adjudicacions

Marsol i la presidenta de l'Institut de l'Habitatge als pisos de Sant Joan de Caselles, ahir.

Marsol i la presidenta de l’Institut de l’Habitatge als pisos de Sant Joan de Caselles.Fernando Galindo

Redacció
Andorra la Vella

Quatre persones a qui l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) havia adjudicat directament els pisos de lloguer assequible de l'antic Hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles, a Canillo, han decidit renunciar, segons s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. L'INH ha tornat a adjudicar els immobles a quatre persones inscrites al registre per accedir al parc públic d'habitatges, "tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret". 

Segons l'edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s'han seguit els criteris i procediments establerts. L'import dels lloguers varia entre els 494 i 823 euros, que es calcula en funció de les rendes dels llogaters. Al llarg d'un mes els adjudicataris seran convocats per signar el contracte i accedir al pis. La renúncia comporta que se'ls esborra del registre durant un any i no podran participar en les convocatòries per accedir a un habitatge del parc públic durant aquest temps.

