Quatre persones renuncien als pisos de lloguer assequible de Canillo
L'Institut Nacional de l'Habitatge ha fet públic, a través del BOPA, quatre noves adjudicacions
Quatre persones a qui l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) havia adjudicat directament els pisos de lloguer assequible de l'antic Hotel Pellicer, ubicat davant de Sant Joan de Caselles, a Canillo, han decidit renunciar, segons s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. L'INH ha tornat a adjudicar els immobles a quatre persones inscrites al registre per accedir al parc públic d'habitatges, "tot i no haver manifestat la voluntat de participar en el procés concret".
El poc interès pels pisos de lloguer assequible de Canillo en força l’adjudicació directa
Dolors Moreno
Segons l'edicte publicat, les persones seleccionades disposen de la puntuació més alta i s'han seguit els criteris i procediments establerts. L'import dels lloguers varia entre els 494 i 823 euros, que es calcula en funció de les rendes dels llogaters. Al llarg d'un mes els adjudicataris seran convocats per signar el contracte i accedir al pis. La renúncia comporta que se'ls esborra del registre durant un any i no podran participar en les convocatòries per accedir a un habitatge del parc públic durant aquest temps.