Centre penitenciari
Interior aparta del servei un comandament de la presó per l'afer de la cel·la amb orina
Tres interns van estar mullats amb miccions durant la nit sense poder dutxar-se
La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha obert expedient disciplinari per diferents faltes molt greus al comandament de guàrdia de la presó i a dos agents penitenciaris que dissabte a la matinada van mantenir tres interns a una cel·la mullats amb l'orina d'un d'ells. El comandament de guàrdia, un sotsoficial, ha quedat apartat del servei de manera cautelar per no interferir en la investigació amb acusacions de tortura, entre d'altres, i ha estat reubicat a la policia per fer feines administratives, ja que no pot entrar a la presó i va haver de deixar l'arma reglamentària. Els dos carcellers estan acusats d'encobridors, entre d'altres càrrecs, i els han prohibit entrar en contacte amb els tres reclusos afectats i accedir a algunes dependències de la presó de la Comella, segons ha pogut saber el Diari. La mesura arriba en el marc de la investigació que el ministeri va ordenar fer per determinar què havia succeït i si l'actuació dels tres funcionaris va ser l'adequada en no permetre que els tres reclusos es poguessin dutxar ni traslladar-los a un altre espai net.
Els fets van passar dissabte passat quan un dels tres empresonats que ocupava una cel·la al mòdul de preventius va miccionar a sobre dels companys de llitera per la incontinència que li provoca la medicació. Els presos van demanar poder dutxar-se i els agents de torn en aquell servei els van mantenir mullats, sense llum, aigua ni roba neta a la cambra. Els tres funcionaris els hi van facilitar llençols per canviar els bruts i unes mantes que els reus van fer servir per dormir al terra, i que segons els afectats també estava tacat d'orina. Els penitenciaris van al·legar inicialment que van aplicar el protocol perquè de nit no hi ha aigua i ells no podien activar el subministrament, ja que es fa per via telemàtica i només es pot fer des de manteniment o des de la direcció, que no ha donat autorització als comandaments del centre penitenciari per donar l'aigua. La presó de la Comella té un servei de guàrdia de manteniment de 24 hores però els funcionaris que treballaven aquella nit no van avisar-lo per les disfuncions que s'han trobat en ocasions anteriors.
El tracte rebut pels interns va provocar la presentació el mateix dissabte d'una denúncia per part de Josep Antoni Silvestre, lletrat d'uns dels reclusos, per delictes de "tortura i tracte degradant" per haver-los mantingut a la cel·la "durant almenys quatre hores impregnats d'orina humana".
Dos dels interns havien estat traslladats a la cel·la on van succeir els fets perquè a l'espai que tenien assignat s'estava fent una desinfecció per la possible presència d'insectes. L'empresonat que es va orinar va ser portat el mateix dissabte dels fets a la cel·la de videovigilància perquè va amenaçar amb llevar-se la vida, i hores després va ser atés a urgències al centre hospitalari.
