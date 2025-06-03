INCIDENT EN UNA CEL·LA
El Govern obre una investigació per aclarir l’afer dels tres interns
Hi ha enrenou per l’afer de la matinada de dissabte a la presó, quan tres interns d’una mateixa cel·la van haver de passar hores mullats amb orina d’un d’ells, que a causa del subministrament de fàrmacs ha tingut diversos episodis d’incontinència. Fonts del Govern van explicar ahir que de moment s’ha obert una investigació per aclarir què va passar aquelles quatre hores de dissabte. Els presos van seguir tancats a la cel·la sense llum, aigua, roba neta i amb unes mantes per dormir. El ministeri de Justícia vol conèixer els detalls abans de decidir si l’actuació dels funcionaris en aquell torn va ser l’adequada. Si la investigació conclou que no ho va ser, s’obrirà un expedient.
Els tres sindicats representats al centre penitenciari van guardar ahir un silenci hermètic. Cap d’ells va voler pronunciar-se a petició d’aquest diari, i només s’ha filtrat oficiosament que els vigilants defensen que van aplicar el protocol i que durant la nit no es disposa d’aigua calenta.
L’advocat d’un dels interns va presentar una denúncia davant la Fiscalia general per possibles delictes de “tortura i tractes degradants”. Segons el lletrat, tres persones van ser obligades a passar almenys quatre hores en una cel·la impregnada d’orina humana. Els fets van tenir lloc després que dos interns fossin traslladats a la cel·la 209 a causa d’una desinfecció prèvia. Allà, un d’ells –amb problemes de salut mental i sota tractament amb psicofàrmacs– hauria patit dues miccions involuntàries de gran quantitat. L’orina es va estendre per la cel·la i va afectar les lliteres inferiors, on dormien els altres dos interns. Davant d’aquesta situació, el personal penitenciari va denegar l’accés a aigua, dutxa o roba neta, i només els van facilitar dues mantes per dormir a terra, on l’orina continuava regalimant.
Un dels interns va arribar a vomitar per l’impacte de la situació i cap dels tres va poder dormir aquella nit, segons la versió de l’advocat, que considera que mantenir persones en aquestes condicions i negar un trasllat de cel·la –tot i l’existència d’espais lliures al mòdul S1– és contrari a l’article 8.2 de la Constitució, que garanteix la integritat física i moral, i prohibeix explícitament els tractes inhumans o degradants. També critica durament la Batllia de guàrdia, que va rebutjar incoar un procediment d’habeas corpus i va resoldrà la petició sense escoltar els afectats ni practicar cap prova, es va lamentar el lletrat, per a qui es “jurídicament inacceptable” la manca d’acció i alhora denúncia que no es publiquin resolucions judicials vinculades a drets fonamentals com la llibertat o la nul·litat processal.