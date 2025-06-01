MALESTAR
Tres interns de la presó van passar la matinada mullats d'orina
L'advocat denuncia un tracte degradant i indigne
Un advocat va presentar ahir una demanda d’habeas corpus davant la Batllia denunciant un episodi que qualifica d’“indigne i insalubre” a la presó de la Comella. Segons l’escrit, un intern es va orinar dues vegades durant la matinada d’ahir sobre una llitera triple a causa de la medicació, fet que va afectar dos companys que dormien als nivells inferiors. Un dels afectats es va despertar completament xop, va alertar els funcionaris i va demanar ser traslladat i dutxar-se. El personal, segons relata l’advocat, s’hi hauria negat, i va deixar els interns sense atenció mèdica ni accés a roba neta i obligant-los a dormir al terra amb dues mantes, en un ambient ple d’orina.
A més de l’episodi d’orina, l’advocat denuncia la presència de xinxes i condicions de salubritat inacceptables. En el relat inclòs a la demanda, també es detalla que un dels interns hauria patit vòmits recurrents en aquell entorn. L’advocat sosté que els fets vulneren l’article 3 del Conveni Europeu de Drets Humans i l’article 8.2 de la Constitució, que prohibeixen els tractes “inhumans i degradants”. Afegeix que l’exposició a orina pot provocar infeccions com leptospirosi o hepatitis A, i que un dels interns havia estat recentment operat. En aquest context, es reclamava la compareixença urgent dels detinguts i la seva llibertat immediata.
L’aute judicial rebutja la petició. El batlle considera que no hi ha cap indicació de tracte vexatori ni de vulneració de drets fonamentals, i que la situació descrita respon a un fet puntual, accidental, derivat d’una micció involuntària. Considera que els interns no van ser objecte de cap decisió il·legal ni arbitrària que justifiqui l’admissió del recurs. L’advocat es queixa que no s’han verificat els fets.
Fonts del funcionaris van afirmar que l’aigua calenta s’apaga durant la nit i que els interns no van voler dutxar-se amb aigua freda. També expliquen que dos dels afectats van ser traslladats puntualment des d’una altra cel·la que s’estava desinfectant. El reu medicat va ingressar a l’hospital després d’amenaçar amb el suicidi. La direcció, segos fonts properes, va mostrar malestar per aquest fets. Fonts del centre insisteixen que es van seguir els protocols interns i que els funcionaris van actuar de manera proporcional. Famílies dels interns afirmen que es un cas puntual, tot i admetre la gravetat.