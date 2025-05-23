Escaldes
Gili prefereix "censurar que anar a un funeral"
La cònsol major afirma que la seguretat ciutadana està per sobre de la llibertat d'expressió
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha justificat la decisió de retirar una obra de la mostra d'art censurat assegurant que "prefereixo censurar que anar a un funeral", deixant clar que la seguretat ciutadana està per sobre de la llibertat d’expressió en situacions d’alt risc. Gili ha apel·lat al context internacional i al risc real d’atemptats terroristes, especialment després dels casos viscuts a França i Espanya. La cònsol escaldenca ha defensat la retirada de la imatge de la portada de la revista Charlie Hebdo de l'exposició "La censura és la comissària d’aquesta exposició", organitzada en col·laboració amb el Museu de l'Art Prohibit de Barcelona, que ha acabat provocant la cancel·lació de la mostra.
Gili ha reconegut que va "censurar la censura" per motius de seguretat, en declaracions aquest matí a la premsa. L’equip del museu ha lamentat profundament la decisió i va exigir al comú la reincorporació de l'obra retirada minuts abans de la inauguració argumentant que "treure l'obra desvirtua el sentit de tota l'exposició". Davant la negativa del museu de continuar amb l’exposició sense aquesta peça, la cònsol va decidir unilateralment cancel·lar-la. Tot i no haver consultat prèviament amb tots els consellers comunals, Gili ha afirmat sentir-se recolzada per la policia i per altres membres de l’equip tècnic i polític.
La cònsol ha explicat que no coneixia el contingut específic de l’obra fins a pocs minuts abans de la inauguració i que va actuar amb rapidesa en percebre-hi una potencial amenaça. "Aquestes coses passen", ha admès, reconeixent una certa descoordinació interna.
Rosa Gili també ha volgut desmarcar-se de qualsevol intenció ideològica, afirmant que és una defensora de la llibertat d’expressió i que l’objectiu del comú sempre ha estat "fer rumiar la societat". Tot i això, ha subratllat que "el bagatge personal" i l’experiència viscuda a França li han donat una sensibilitat especial respecte a determinades representacions, com la del profeta Mahoma.
NACIONAL
Censura clausurada
Redacció / Agències