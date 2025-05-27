ESCALDES-ENGORDANY
Espot titlla “d’error” la decisió de Gili de retirar l’obra de l’exposició
El cap de Govern no creu que la cònsol actués amb la intenció de censurar la mostra d’art prohibit, però pensa que no va ser l’elecció encertada
La polèmica per la retirada d’una portada de Charlie Hebdo de l’exposició sobre obres censurades a Escaldes-Engordany continua generant reaccions. El cap de Govern, Xavier Espot, es va mostrar contundent i va qualificar d’“error” la decisió de la cònsol major, Rosa Gili, de retirar la peça. Espot va fer aquestes declaracions als mitjans després de la reunió entre caps d’Estat celebrada amb motiu dels Jocs dels Petits Estats.
Espot va explicar que Gili va parlar amb ell i amb el director de la policia després de prendre la decisió. Tot i criticar-la, va deixar clar que no va percebre una voluntat de censura en la seva actuació, sinó una motivació basada en criteris de seguretat nacional. “Estic convençut que ho va fer de bona fe, sense ànim de limitar la llibertat d’expressió”, va afirmar. Pel que fa al suport de la policia, Espot va afegir: “Si es consulta la policia, que vetlla exclusivament per la seguretat, ja sabem quina serà la resposta.”
“Si es consulta la policia, que vetlla exclusivament per la seguretat, ja sabem quina serà la resposta”
Un dels arguments esgrimits per justificar la retirada de l’obra van ser els mateixos Jocs dels Petits Estats. En aquest sentit, Espot va admetre que es tracta d’una setmana sensible per la gran afluència de públic i que cal extremar les precaucions, però va remarcar que l’amenaça terrorista no és superior ara que fa dues setmanes i que no hi havia cap motiu d’alarma que justifiqués la decisió. “Els polítics som humans i, de vegades, cometem errors”, va concloure.
“Estic convençut que ho va fer de bona fe, sense ànim de limitar la llibertat d’expressió”
Sense dimissions
El comú d’Escaldes va expressar el seu suport a tot l’equip comunal malgrat la polèmica i va descartar qualsevol dimissió, segons van confirmar fonts comunals al Diari. La junta de govern del comú d’Escaldes celebrada ahir no hauria abordat la polèmica, segons van explicar.
Víctimes col·laterals
La retirada de la portada de Charlie Hebdo també va afectar altres artistes implicats en l’exposició, com Daniel Andújar, que hi tenia una obra exposada. En declaracions al Diari, l’artista visual va lamentar que “massa sovint els polítics fan servir la por per justificar actuacions que no tenen cap justificació”.
Per a Andújar, la clausura de l’exposició ha estat “una oportunitat perduda” per fomentar una reflexió col·lectiva, que era precisament l’objectiu de la mostra, que buscava “fer pensar i generar debat”. Andújar va alertar que decisions com la presa pel comú d’Escaldes tenen un impacte profund en la societat i en el món de l’art. “Afecten tota la cadena, des dels artistes fins als comissaris, institucions i públic. A més, alimenten processos molt perillosos, com ara l’autocensura, a més de bloquejar possibles propostes futures”, va advertir.
L’artista va reconèixer que confiava en una rectificació per part del comú i no s’esperava que la retirada fos definitiva. En veure que no es produïa, va assegurar que “feia temps que no vivia una actuació tan tosca”. Malgrat tot, va voler mantenir un bri d’optimisme i va recordar que “rectificar no només és humà, és un acte polític de responsabilitat”.