CENSURAR LA CENSURA
Espot creu que la retirada de l’exposició a Escaldes va ser “un error”
El cap de Govern considera que la cònsol va actuar sense mala fe, però de forma equivocada
El cap de Govern, Xavier Espot, ha considerat que va ser “un error” la decisió de la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, de retirar la portada de Charlie Hebdo. Ho ha fet en declaracions als mitjans posteriors a la trobada entre caps d’estat en motiu dels Jocs dels Petits Estats.
NACIONAL
Espot rep els caps d'Estat dels nou països abans dels Jocs
Redacció
El cap de Govern ha detallat que Gili va parlar amb ell i amb el director de la policia després d’haver pres la decisió, i ha afegit que “si es consulta la policia, que només vetlla per la seguretat, ja sabem quina serà la resposta”.
Tot i criticar la decisió, Espot ha deixat clar que no va veure motivació de censura en les accions de Gili. “Estic convençut que ho va fer de bona fe, sense ànims de limitar la llibertat d’expressió”.
NACIONAL
L’obra retirada, exhibida fa 10 anys
Iker Mons
Una de les raons que es van donar van ser precisament els Jocs. En aquest sentit, Espot ha recordat que es tracta d’una setmana delicada per la gran afluència de públic als Jocs dels Petits Estats i que cal extremar les precaucions, però que l’amenaça terrorista no és ara superior que fa dues setmanes. “Els responsables polítics som humans i, de vegades, tenim reaccions que el temps demostra que són errors”, ha conclòs.
PARRÒQUIES
Gili prefereix "censurar que anar a un funeral"
Iker Mons