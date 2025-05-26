Olimpisme
Espot rep els caps d'Estat dels nou països abans dels Jocs
El cap de Govern ha reivindicat la cooperació entre els petits estats
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància de la cooperació entre els petits estats europeus per afrontar els reptes globals actuals. Ho ha mencionat un cop finalitzada la Cimera de Caps d’Estat i de Govern dels Petits Estats d’Europa, que s'ha celebrat aquest dilluns en el marc dels Jocs dels Petits Estats d'Europa. A la trobada hi han participat diferents autoritats dels respectius països que participen en l'esdeveniment esportiu, com per exemple els líders de nacions de Liechtenstein, Mònaco, San Marino, o Malta, entre altres.
Espot ha destacat que la cimera serveix per "donar suport mutu i portar un missatge comú per fer pesar la nostra veu en l’escenari global, particularment en aquests temps geopolítics complexos", ha dit el cap de Govern. La reunió entre els caps d'estat ha permès dialogar altres aspectes més enllà de temàtiques esportives com s'havia fet en els Jocs històricament. D'aquesta manera, s'ha aprofitat la cita per tractar altres temes. "Malgrat que evidentment tenim unes realitats molt diferents, compartim uns valors comuns i ens podem entre ajudar", ha remarcat el cap de Govern.
"Nosaltres no tenim interessos ocults, i per tant des d'aquest punt de vista, podem ser molt útils en els fòrums multilaterals per fer funcions de mediació, d'arbitratge i acostar posicions entre països", ha assegurat Espot.
El cap de l'executiu ha posat en relleu el valor de l’intercanvi d’experiències entre països amb realitats diverses, però amb desafiaments similars, especialment amb les relacions europees que tenen els diferents països. En aquest sentit, Espot ha precisat que els petits estats es poden ajudar molt entre ells perquè dins d'aquests "hi ha moltes realitats", ha articulat. "Gairebé totes les realitats estan representades respecte de la seva relació amb Europa", ha comentat Espot. I ho ha exemplificat tot esmentant que hi ha des de països amb la voluntat de tenir una bona relació amb la Unió Europea, d'altres que aspiren a l'adhesió, uns altres que formen part de l'espai econòmic europeu i països que volen un acord d'associació amb la Unió Europea, com seria el cas d'Andorra i San Marino.
"Aquesta cimera és una mostra de totes les realitats, i és molt útil que hi hagi un bon diàleg entre nosaltres", ha afirmat Espot. En aquest sentit, ha subratllat que Andorra pot obtenir aprenentatges valuosos de l’experiència d’altres estats com Islàndia o Liechtenstein. "Podem saber, a través d'Islàndia i de Liechtenstein, els beneficis que aporta l’Espai Econòmic Europeu, i també els beneficis o els no beneficis que suposa l'adhesió a la Unió Europea per a un país com Andorra", ha detallat.
La reunió ha conclòs amb la confirmació que Mònaco agafarà el relleu com a organitzador dels pròxims Jocs dels Petits Estats, el 2027. El més probable és que la cimera entre les màximes autoritats dels respectius països tingui continuïtat també en el territori monegasc, tal com ha puntualitzat el cap de Govern.
NACIONAL
Espot creu que la retirada de l’exposició a Escaldes va ser “un error”
Àlex Ripoll