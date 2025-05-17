CENTRE PENITENCIARI
Motí de nou presos al pati de la Comella per exigir millors condicions
El grup d’intervenció dels carcellers s’ha d’activar per reduir un dels interns
El centre penitenciari de la Comella va tornar a viure ahir un conflicte greu. Un grup de presos es va amotinar al pati S3, el dels interns ja condemnats, on hi ha 19 presos, i es van negar a tornar a l’interior de les instal·lacions a les dotze del migdia per exigir millores en les condicions al centre. Els reclusos van reclamar parlar amb el director, van assegurar que els havien promès canvis i que els que s’han aprovat aquesta setmana són “de riure”, segons ha pogut saber el Diari. La majoria dels empresonats van donar suport a la protesta inicialment i nou es van negar rotundament a entrar. Els amotinats van demanar el compliment del que afirmaven que els havien promès: trucades cada dia, aigua calenta tota la jornada, més hores al gimnàs i poder dinar tots junts, recalcant que els que els han donat no és “res”.
Reclamen més trucades, aigua calenta, més gimnàs i dinar junts
La mesura de força va acabar mitja hora després gràcies a la negociació amb un comandament, un sotsoficial de primera, que els va prometre que es tornaran a estudiar les millores. Tanmateix, el motí es va repetir a la tarda. Els interns podien estar al pati de 15 a 18 hores i fins a gairebé les 19 hores no es va recuperar la normalitat i els agents van aconseguir que els condemnats tornessin a les cel·les.
La situació va ser especialment delicada perquè un dels instigadors va ser el reclús que va colpejar dos agents de la presó fa uns mesos després d’atrinxerar-se a la cel·la. La participació d’aquest condemnat va provocar que s’activés a la tarda el grup d’intervenció del cos de penitenciaris per reduir-lo. Les fonts van explicar que el jove estava més agressiu a la tarda i va intentar agredir un dels zeladors, que van immobilitzar-lo i el van traslladar a l’espai de videovigilància. El Diari ha pogut saber que els condemnats han presentat diverses súpliques reclamant millores i es queixen que no han rebut resposta i per això van prendre ahir una posició més radical, segons van al·legar.
