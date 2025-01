Dos agents ferits a la presó en atrinxerar-se un reclús a la cel·la

Publicat per Pietat Martin Vivas Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos agents penitenciaris van resultar ferits ahir en intentar reduir un pres que s’havia atrinxerat a la cel·la que ocupava al mòdul de preventius de la Comella. Els zeladors van haver de ser traslladats a l’hospital per ser atesos de les lesions que els va causar l’intern. Un dels carcellers va patir un cop de puny a l’ull i el company un cop a la cara, segons va poder saber el Diari. El reclús, un andorrà de 24 anys, va ser immobilitzat finalment amb dos trets de Taser, una arma de descàrregues elèctriques que van emprar els agents per frenar l’agressivitat del jove, que no volia ser portat a la cel·la de vigilància, segons les fonts consultades.