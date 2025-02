Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Corts va sentenciar ahir el processat per intentar apunyalar un home que es defensava d’un atracament al Parc Central. La pena imposada va ser de tretze anys de presó ferms i es tracta del jove que fa unes setmanes va agredir dos agents penitenciaris a la presó. La llista de delictes provats és llarga: un robatori consumat mitjançant arma, tres robatoris en grau de temptativa mitjançant arma, homicidi en grau de temptativa, injúries contra els funcionaris públics en l’exercici del seu càrrec, resistència greu als funcionaris públics en l’exercici del seu càrrec, amenaces de mort reiterades no condicionals, lesions que requereixen tractament mèdic posterior i port il·legal d’arma blanca. El principal fet provat va tenir lloc el 15 de març de l’any passat al tomb de les deu de la nit a prop de l’estació de servei de l’Orri. Allà, el condemnat va intentar atracar amb una navalla de fulla de vuit centímetres un home que anava acompanyat d’un grup de familiars i coneguts. L’home es va apartar per poder demanar auxili a la policia, moment en què el processat es va acostar a altres membres del grup per demanar-los diners intimidant-los amb l’arma. L’actitud agressiva del noi va augmentar quan es va acostar a una altra persona del grup, a qui va intentar agredir i li va llançar una amenaça (“20 euros o te rajo y te mato”). En un moment de defensa, un dels membres del grup va sofrir un tall al coll. L’agredit també va rebre un cop d’ampolla al cap que el va deixar estabornit. Els fets els va presenciar la neta de la víctima. Finalment, el condemnat va ser controlat amb dificultat perquè va oposar resistència als agents (un d’ells va patir ferides a l’espatlla). També va proferir amenaces de mort als agents després de la detenció.