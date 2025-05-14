Habitatge
La cessió de la parcel·la dels pisos públics de la Massana es firmarà al juny
El ministre Casal ha apuntat que s'hi podrien construir habitatges modulars
La firma del conveni de cessió de la parcel·la de Costes de Giberga per part del comú de la Massana al Govern es farà el mes vinent, segons ha anunciat el portaveu de l'executiu en la roda de premsa de consell de ministres. El terreny té 2.394 metres quadrats i el comú va aprovar-ne la cessió al març per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible davant de la caserna de bombers. La previsió és aixecar un immoble que tindrà en total trenta pisos, i que podria estar enllestit el 2027, segons va informar la titular d'Habitatge, Conxita Marsol.
El ministre Guillem Casal ha explicat que en aquesta parcel·la de la Massana s'hi podrien construir habitatges modulars, "amb un edifici de 4 o 5 plantes". Casal ha apuntat que "s'analitzarà arquitectònicament el terreny, però que el Govern aposta per continuar amb l'estratègia de construccions modulars, que permeten accelerar terminis". Un model de construcció que ja es fa servir per als nous pisos de lloguer assequible de la fase 2 de la Borda Nova, per als del Cedre que s'estan construint amb el comú d'Andorra la Vella, i per als de l'avinguda del Pessebre, que es fan amb el comú d'Escaldes.
Les construccions modulars són edificis amb base de formigó i un bloc modular de fusta. "El projecte es fa a Andorra i s'envia a un altre país perquè es construeixi a mida", ha explicat Casal, apuntant que "després es porta aquí per acabar-lo de construir". Aquesta opció ha estat la fórmula escollida pels autors de l'estudi encarregat per l'executiu, tal com publica avui el Diari. "L'informe ha demostrat que el Govern estava treballant en bona línia", ha emfatizat el ministre Portaveu.
PARRÒQUIES
Els pisos assequibles de Costes de Giberga s’haurien d’acabar el 2027
Víctor González
Licitada la fase 2 dels pisos de l'avinguda del Pessebre
El consell de ministres ha aprovat licitar la fase 2 de les obres dels pisos de lloguer assequible situats a l'avinguda del Pessebre número 60 d'Escaldes. Aquesta fase consisteix en els treballs d'arquitectura i les instal·lacions d'aigua, electricitat i emergències de l'edifici. L'actuació està prevista que comenci a la tardor, una vegada finalitzats els treballs de la fase 1 que han començat al maig, i que se centren en la construcció de l'estructura de fusta i d'elements estructurals. La previsió és que l'edifici estigui enllestit a la tardor del 2026, tot sumant 34 pisos nous, d'1 a 3 habitacions, i cinc estudis, ha explicat Casal.