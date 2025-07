Els pisos assequibles de Costes de Giberga s’haurien d’acabar el 2027

Publicat per Víctor González La Massana Creat: Actualitzat:

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir per unanimitat cedir gratuïtament un terreny de 2.394 metres quadrats al Govern perquè hi construeixi habitatge de lloguer a preu assequible. La parcel·la, que està situada just al davant de la caserna de bombers, permetrà aixecar un immoble que tindrà en total trenta pisos. L’edifici, a més, disposarà d’un ascensor i d’una passarel·la que el connectaran amb el nucli de l’Aldosa. “Pensem que les administracions han d’unir esforços per facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania”, va afirmar la cònsol major, Eva Sansa.

El terreny on es construiran els pisos.Fernando Galindo

La cessió del terreny estarà condicionada a la construcció de l’edifici. Si en quatre anys el Govern no ha iniciat els treballs, la cessió es considerarà caducada i el comú recuperarà la parcel·la. En una roda de premsa recent, la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va apuntar que l’edifici podria estar enllestit el 2027. El que encara s’ha de decidir és el model de gestió de l’immoble, ja que tant se’n podria encarregar en exclusiva el Govern com una empresa privada mitjançant una concessió.

“[...] Les administracions han d’unir esforços per [...] l’accés a l’habitatge”

Eva Sansa, Cònsol major



Pressupost

Un altre punt aprovat en la sessió va ser la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici del 2024. Les despeses van enfilar-se a poc més de 26 milions, mentre que els ingressos van situar-se en 22,3 milions. Pel que fa a les inversions, el conseller de Finances, Agustí García, va destacar que van ser de poc menys de 10,5 milions d’euros, una xifra “històrica” per al comú de la Massana. Les inversions principals van destinar-se a l’adquisició de dos terrenys a Pal i Escàs per habilitar-hi aparcaments i a les obres de construcció del nou vial. Quant a l’endeutament, va reduir-se en 1,2 milions d’euros i era, a 31 de desembre del 2024, de poc menys de 6,4 milions d’euros, xifra que equival al 31,3% de la mitjana d’ingressos dels últims tres anys (el màxim permès per la Llei de finances comunals és del 200%).

El consell de comú també va aprovar un crèdit de 60.000 euros per als treballs d’instal·lació elèctrica al Prat Gran i un suplement de crèdit de 4.200 euros per al subministrament d’una cistella per a camió grua.