Alta participació en les eleccions a la Creu Roja
Un total de 4.100 socis i 230 voluntaris estan cridats a votar
"Jo ho tinc claríssim, votaré la Vicky Marrugat", ha exclamat Patrick García, soci de la Creu Roja, aquest matí davant la seu de l’entitat. Una vintena de persones fan cua per votar a les eleccions de la Creu Roja, que aquest any se celebren, per primera vegada, amb dues candidatures. Per una banda la de Vicky Marrugat, i per l'altra Alexis Estopiñán. Un total de 4.100 socis i 230 voluntaris estan cridats a participar en els comicis d’avui. La xifra de socis ha registrat un increment notable des del moment de la presentació de les candidatures, quan hi havia 3.370 inscrits. A mig matí havien dipositat el vot un total de 255 persones, dels quals 213 socis i 42 voluntaris.
Només tenen dret a vot els socis que s’hagin inscrit i hagin satisfet la quota abans del 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores, així com els voluntaris que hagin dut a terme activitat entre el gener del 2024 i el 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores, segons estableixen els estatuts de l’entitat.
S’han habilitat dues sales a la planta baixa de la seu social, accessible per la porta de l’Antic Camí Ral, 18-20: una per comprovar les credencials i la identitat de cada votant, i l’altra per emetre el vot. “Les dues candidatures són un signe d’evolució, no pas de fractura. Aquesta, al cap i a la fi, és una associació humanitària. Cadascú té un punt de vista diferent, però l’objectiu final és ajudar”, ha valorat la Lucía, voluntària des de fa tres anys.
El recompte de vots
El recompte de vots es durà a terme en una sala tancada, a càrrec d’un delegat de cada candidatura. Durant l’assemblea general, que començarà a les set de la tarda, el secretari general proclamarà oficialment els resultats.
Un cop computades, les paperetes es dipositaran a la seu social de la Creu Roja i el secretari general disposarà de quinze dies per redactar l’acta de recompte. En cas d’empat, es convocaran unes segones eleccions.