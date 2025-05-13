ONG

Alta participació en les eleccions a la Creu Roja

Un total de 4.100 socis i 230 voluntaris estan cridats a votar

Socis i voluntaris davant la seu de la Creu Roja a l'espera d'entrar a votar.Fernando Galindo

Iker Mons
Publicat per
Iker Mons

Creat:

Actualitzat:

"Jo ho tinc claríssim, votaré la Vicky Marrugat", ha exclamat Patrick García, soci de la Creu Roja, aquest matí davant la seu de l’entitat. Una vintena de persones fan cua per votar a les eleccions de la Creu Roja, que aquest any se celebren, per primera vegada, amb dues candidatures. Per una banda la de Vicky Marrugat, i per l'altra Alexis Estopiñán. Un total de 4.100 socis i 230 voluntaris estan cridats a participar en els comicis d’avui. La xifra de socis ha registrat un increment notable des del moment de la presentació de les candidatures, quan hi havia 3.370 inscrits. A mig matí havien dipositat el vot un total de 255 persones, dels quals 213 socis i 42 voluntaris.

Només tenen dret a vot els socis que s’hagin inscrit i hagin satisfet la quota abans del 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores, així com els voluntaris que hagin dut a terme activitat entre el gener del 2024 i el 30 d’abril del 2025 a les 23.59 hores, segons estableixen els estatuts de l’entitat.

S’han habilitat dues sales a la planta baixa de la seu social, accessible per la porta de l’Antic Camí Ral, 18-20: una per comprovar les credencials i la identitat de cada votant, i l’altra per emetre el vot. “Les dues candidatures són un signe d’evolució, no pas de fractura. Aquesta, al cap i a la fi, és una associació humanitària. Cadascú té un punt de vista diferent, però l’objectiu final és ajudar”, ha valorat la Lucía, voluntària des de fa tres anys.

Un soci votant aquest matí a les eleccions a la Creu Roja.Fernando Galindo

El recompte de vots

El recompte de vots es durà a terme en una sala tancada, a càrrec d’un delegat de cada candidatura. Durant l’assemblea general, que començarà a les set de la tarda, el secretari general proclamarà oficialment els resultats.

Un cop computades, les paperetes es dipositaran a la seu social de la Creu Roja i el secretari general disposarà de quinze dies per redactar l’acta de recompte. En cas d’empat, es convocaran unes segones eleccions.

Els vots emesos dintre l'urna.Fernando Galindo

tracking