Candidata a presideir la Creu Roja
Vicky Marrugat: “Més que en serveis, volem créixer en proximitat”
La candidata a presidir la creu roja assegura que és el moment de consolidar tot el que s’ha construït fins ara a l’organització solidària.
Vicky Marrugat va presentar ahir a la tarda la seva candidatura a la presidència de la Creu Roja en un acte a la seu de l’entitat. Van acompanyar-la els altres membres de la llista: David Fraissinet (aspirant a vicepresident), Matthew Lodge (tresorer), Joan Saurí (secretari), Ana Arce (vocal), Irene Badia (vocal) i Elisabet Zoppetti (vocal). Després d’un període de creixement de l’entitat, Marrugat assegura que és el moment de consolidar tot el que s’ha construït fins ara. És, en resum, una candidatura de continuïtat.
Quins són els punts forts de la seva candidatura?
L’experiència, la il·lusió i la cohesió. Comptem amb una junta amb una llarga trajectòria, compromesa, amb visions complementàries i amb una gran il·lusió per treballar per a la Creu Roja.
"Disposem d’un equip de direcció que treballa amb una gran dedicació”
Creu que la crisi de confiança generada arran de l’acomiadament de l’anterior director, Jordi Fernández, pot afectar la credibilitat de la institució? Com pensa recuperar-la?
No, sincerament no crec que hagi generat cap crisi de confiança. La Creu Roja és molt més que cap situació puntual o individual. És un símbol de solidaritat, de compromís i d’esperança. La Creu Roja és una institució que està per sobre de qualsevol persona o circumstància i la seva credibilitat és fonamental en la seva missió humanitària. Els personalismes no hi tenen cabuda.
“[La darrera junta] ha estat un exemple de compromís, rigor i humanitat”
Va actuar bé l’entitat en aquest cas? I el Govern?
L’entitat, sí. M’agradaria subratllar que un dels principis de la Creu Roja és la independència. Si fem referència a l’acomiadament de l’antic director, va ser una decisió exclusivament de la junta actual. El Govern no va tenir cap incidència en aquesta decisió.
En cas de guanyar, com s’escollirà el següent director?
Actualment, disposem d’un equip de direcció que treballa amb una gran dedicació i eficàcia. Passades les eleccions, amb seny i responsabilitat buscarem el perfil humà i professional que millor pugui continuar aquest camí d’excel·lència i d’entrega a l’entitat.
Quines necessitats hi ha actualment a l’entitat?
Una de les necessitats més urgents és trobar personal, sobretot de l’àmbit sanitari. En tot cas, disposem d’un departament de recursos humans i voluntariat que s’encarrega de gestionar-ho perfectament sempre que detectem una mancança. Necessitem també voluntaris de totes les edats disposats a compartir una part del seu temps, el seu talent i el seu cor amb aquells que més ho necessiten.
Fa falta més personal en algun servei?
Sí. On tenim més necessitats és, com ja he dit anteriorment, en l’àmbit sanitari.
Cal millorar les condicions de treball de la plantilla?
Més enllà de les condicions materials, creiem que és fonamental fomentar un ambient de treball de respecte, il·lusió i creixement. També promoure les formacions, els intercanvis de coneixement i els aprenentatges amb altres societats nacionals i entitats, especialment amb la Creu Roja francesa, l’espanyola i la dels Petits Estats sota el paraigua de la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna. Tot plegat seria una oportunitat per enriquir personalment i professionalment el nostre equip.
L’evolució de la Creu Roja passa per oferir més serveis? I, si és així, quins?
L’evolució de l’entitat no passa necessàriament per oferir més serveis. Més que créixer en serveis, volem créixer en proximitat, en resposta als ciutadans i en humanitat. Volem treballar per adaptar-nos a les necessitats humanitàries de cada moment i perquè cada vegada més persones puguin accedir als serveis actuals.
Cal un control més estricte de les finances de l’entitat?
El sistema actual de control financer és rigorós. Continuarem gestionant cada recurs amb transparència, responsabilitat i respecte per la confiança que la societat diposita en nosaltres.
Què l’ha motivat a presentar-se a aquestes eleccions?
La il·lusió de retornar de manera altruista tot el que la vida i Andorra m’han donat mitjançant el voluntariat i el servei a la societat. Aquesta candidatura continuarà treballant amb humilitat, compromís i respecte per garantir que la Creu Roja continuï sent un referent de solidaritat a Andorra.
Quina valoració fa de la tasca de l’última junta directiva?
En faig una valoració molt positiva. En aquets vuit anys la junta directiva, amb el nostre president, Josep Pol, al capdavant, ha estat un exemple de compromís, rigor i humanitat. Ha enfortit la Creu Roja mantenint-la com a referent de solidaritat. És una junta que va enfrontar-se a la covid, que ha obert quatre centres de dia i ha consolidat una base de 5.000 socis.