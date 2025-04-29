Candidat a presidir la Creu Roja
Alexis Estopiñán:“S’han gestionat malament els problemes des de la junta actual”
Descontent amb la gestió feta, Estopiñán lidera una de les candidatures a la presidència de la Creu Roja que es veuran les cares el 13 de maig.
Nous centres de dia, més formacions i més comunicació interna per resoldre la crisi generada per l’acomiadament de Jordi Fernádez. Aquestes són algunes de les propostes que la junta de renovació proposa per liderar la Creu Roja.
Quins són els punts forts de la seva candidatura?
La nostra proposta es basa en tres grans eixos: més governança interna, donar un impuls a tota la feina feta fins ara i millorar la comunicació interna i externa dins la Creu Roja. Els darrers dies hi ha hagut molt de soroll, i per evitar-ho cal canviar normatives i processos. Proposem limitar els mandats a un màxim de dos consecutius per junta. Pel que fa al comitè de direcció, considerem que no ha de patir una fiscalització constant de la junta i que ha d’estar degudament segregat. També volem estudiar la Fundació Creu Roja, per obtenir finançament per a l'entitat.
“Proposem obrir un centre de dia a cada parròquia per la gent gran”
Hi ha crisi de confiança amb l’acomiadament de Fernández?
Sí, ha afectat negativament. S’han gestionat molt malament els problemes interns des de la junta actual. L’última decisió que han pres ha estat fer fora el director general, una acció molt poc elegant, especialment perquè s’ha fet abans de les eleccions. El que han fet ara és el que el senyor Freixenet ja estava fent fa molt de temps i és una mostra clara d’incompetència a l’hora de gestionar una institució com la Creu Roja. Per això crec que cal un canvi d’aires.
Va actuar bé la junta?
No. Abans de la decisió ja els havíem dit que l’havien de prendre després de les eleccions i la van prendre abans, provocant la incomprensió generalitzada de la societat andorrana.
“Encarregarem una auditoria per garantir que no hi hagi despeses inncessàries
I Govern?
Volem tenir unes relacions institucionals envejables, tant amb el Govern com amb els comuns. Tot i així, un dels principis de la Creu Roja és la independència, i aquest principi es va malmetre amb la carta en què es va focalitzar el problema en una única persona. Una cosa és la independència perquè la Creu Roja pugui triar lliurement el seu director i una altra cosa són els requisits que hi ha d’haver per dirigir els centres de dia.
Com recuperarà la confiança?
Cal incidir en la comunicació. Ara mateix no s’està fent. Per exemple, no s’ha comunicat correctament als socis que hi ha eleccions i la nostra candidatura no ha tingut accés a la llista de socis. Hi ha una concepció errònia de com ha de ser la Creu Roja. Per a mi, les institucions han de ser obertes i ara es nota que l’altra junta entén la Creu Roja com una empresa personal.
Com s’escollirà el nou director general?
Volem fer un procés obert. Personalment, ens adreçarem a l’exdirector Jordi Fernández per convidar-lo a participar-hi, tot i que no sabem fins a quin punt voldrà fer-ho, perquè la seva imatge s’ha malmès injustament de manera pública. Jordi Fernández ha fet una feina excel·lent durant el seu mandat i ha estat la mala gestió del vicepresident actual la que ha perjudicat innecessàriament la seva figura.
Quines són les majors necessitats de la Creu Roja?
Durant els darrers sis anys s’ha ampliat molt la labor social. Però veiem que la candidatura que es vol mantenir sembla que posa el fre de mà i les seves propostes passen per mantenir-se com fins ara i deixar d’avançar. La societat no para i té noves necessitats. L’envelliment de la població és clau i cal donar-hi resposta. Proposem obrir un centre de dia a cada parròquia, crear un centre de 24 hores publicoprivat per oferir serveis a la gent gran, i ampliar les accions adreçades al jovent i al voluntariat per transmetre els valors de la Creu Roja, que nosaltres també volem defensar i apropar a la ciutadania.
L’evolució de la Creu Roja passa per oferir més serveis?
Sí. Proposem ampliar les formacions en atenció psicològica, atenció social i transport sanitari. També considerem essencial invertir en tecnologia, per exemple amb una aplicació mòbil que faciliti la interacció amb usuaris i permeti tenir indicadors molt més alineats i transparents. Cal millorar tant els aspectes de formació com els processos interns.
L’hotel social va costar el doble de l’esperat. Cal més control sobre les finances?
Encarregarem una auditoria. És cert que els comptes ja estan auditats i que, sobre l’hotel, ja es va parlar i no ens preocupa. El que ens preocupa és que l’operativa diària estigui correctament auditada. Cal garantir que no hi hagi despeses innecessàries i que les targetes s’utilitzin correctament.
Què el va motivar a presentar-se?
Ens vam ajuntar deu persones per formar una candidatura equilibrada. No crec que ens desviem gaire dels valors de l’altra junta, però creiem que cal una renovació. La vicepresidència actual ha demostrat mala gestió i nosaltres volem fer les coses d’una altra manera.
Valoració de la feina dels darrers anys.
El lideratge de la Creu Roja parteix de la gent voluntària, així com també dels treballadors, que han estat liderats pel comitè de direcció. La junta també ha de veure reconeguda la feina feta, però han gestionat molt malament el procés electoral. Sigui quin sigui el resultat, cal agrair la tasca de tothom que ha format part de la institució i recuperar la sensació de casa comuna.